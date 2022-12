Serie A, diritti tv: anche la Liga fa meglio in tema di ricavi

Ulteriore smacco per la Serie A in merito al calcio in tv. Come riporta calcioefinanza.it, laLiga ha annunciato la distribuzione dei ricavi da diritti tv per i club nella stagione 2021/22. Una cifra – considerando i club della prima e della seconda divisione – cresciuta a 1.601 milioni di euro, ma della quale vengono distribuiti complessivamente 1.585 milioni di euro alle società. Guardando solamente ai club della Liga Santander (la massima divisione calcistica), la cifra ammonta quasi a 1.427 milioni di euro per il 2021/22.