Serie A, ecco a chi va il titolo di MVP della 10a giornata

Cuore e anima di un’Inter in netta ripresa e di nuovo protagonista in campionato: va a Nicolò Barella il titolo di MVP della 10a giornata di Serie A – secondo i dati Opta – grazie ad una prestazione solida su entrambe le metà campo, determinante per regalare ai nerazzurri il secondo successo consecutivo nella competizione. Il centrocampista cagliaritano contro la Salernitana è da subito apparso estremamente ispirato e ha avuto un impatto immediato sul match al minuto 13, quando con il suo assist ha permesso a Lautaro Martínez di segnare il suo gol numero 62 in Serie A e di eguagliare così Diego Milito al 13° posto nella classifica all-time dei migliori marcatori dell’Inter in Serie A. Sempre incisivo nell’arco dei 90’, Barella è sempre riuscito a muoversi tra le linee senza concedere punti di riferimento alla difesa avversaria, ponendo il sigillo sulla partita al minuto 58, raccogliendo in area il cross di Calhanoglu e battendo Sepe con un preciso sinistro rasoterra. Il numero 23 ha così toccato per la prima volta il gol in due gare consecutive (considerando tutte le competizioni) con la maglia dell’Inter.