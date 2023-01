Serie A, ecco come cambia la classifica con il -15 alla Juventus

Dopo che la Corte Federale ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato la squadra di Allegri attualmente terza con 37 punti, dieci in meno rispetto al Napoli capolista – scivola in decima posizione, a quota 22 insieme a Bologna ed Empoli. In zona Champions fa di conseguenza ingresso la Lazio, che è però a pari punti con Atalanta e Roma. I bergamaschi si ritrovano adesso in zona Europa League, i giallorossi sono virtualmente in Conference. Di fatto, però, la lotta per il quarto posto senza la Juve è più aperta che mai.