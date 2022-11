Serie A, esiste davvero un anti-Napoli quest’anno?

La capolista ha un bel vantaggio sul Milan

Redazione ITASportPress

Con un vantaggio che inizia a farsi consistente, il Napoli di Spalletti si guarda alle spalle e tenta già la fuga. Unica imbattuta insieme al PSG nei grandi campionati europei, prestazioni eccellenti, e anche quando sono mancate le stelle come Osimhen e Kvaratskhelia per infortunio, ha saputo trovare i protagonisti giusti: il Napoli è una corazzata che vive la pausa Mondiale con il morale alle stelle e la consapevolezza, mai come stavolta, di poter realmente puntare al titolo. Indietro in classifica provano a tenere il passo. Milan diretta inseguitrice, Juventus rinata, Lazio mezza sorpresa, Inter a fatica. E poi Atalanta e Roma. Ma a tallonare per davvero i partenopei saranno molto probabilmente le due milanesi e i bianconeri.

Il Milan è di rincorsa e si gode il gioiello Giroud, uno dei trascinatori nella prima fase di campionato. Il francese fa il fenomeno anche in nazionale, inorgoglisce l’ambiente rossonero ed è pronto al rinnovo al ritorno dal Qatar. Olivier sembra l’arma in più del diavolo in questa fase di stagione. Al rientro dal Mondiale il Milan potrebbe riprendere a correre ed essere il vero anti-Napoli. Pioli dovrebbe avere più scelta grazie ai recuperi di Calabria e Saelemaekers: con loro il Milan spingerà di più, e meglio, anche a destra. Insomma, ancora un pò di attesa e tutte le fasce rossonere torneranno al proprio posto. Infine, l’ultima parte del cantiere prevede anche il rientro di Florenzi. Per Pioli significa due punti di riferimento su tre di nuovo in campo. E ancora: Leao, Rebic, Hernandez, Diaz e il Milan si prepara alla rincorsa. Ammesso che il Napoli glielo conceda.

La Lazio sorprende e si gode attualmente un ottimo piazzamento in campionato. Finisse così sarebbe nell’Europa che conta alla prossima stagione. Blindato Felipe-Anderson fino al 2027 con rinnovo dell’ingaggio, spunta il nome di Caputo come vice Immobile. Il profilo del blucerchiato era stato già sondato dal club biancoceleste in estate. Insomma, i biancocelesti iniziano a sondare il mercato per rinsaldare una squadra che finora ha fatto gli straordinari. Si parla di gelo tra Sarri e Tare, ma a tenere banco è sempre il calciomercato, che ruota attorno a Luis Alberto, intenzionato ad andar via. Spuntano i nomi di Ilic e Torres. Se lo spagnolo dovesse andar via cambierebbero indiscutibilmente gli equilibri di centrocampo e Sarri sarebbe costretto a inventarsi qualcosa. Occhio quindi ai nuovi innesti. Rinnovi importanti con accordi di massima sono stati intanto avviati per Lazzari e Cataldi, oltre che per Milinkovic (trattativa in stallo, si pensa a Susic). Insomma, il grande fermento in casa biancoceleste potrebbe destabilizzare l’ambiente e la presunta rincorsa al Napoli.

La Juventus sembra aver superato la crisi di identità che ha tenuto in scacco per oltre due mesi il club bianconero. Il recupero è iniziato e se la lotta scudetto non è esattamente l’obiettivo principale di Allegri, la Juventus darà sicuramente fastidio al Napoli. Locatelli gioca d'anticipo e va subito al lavoro prima di tutti per battere la concorrenza interna. Del resto a centrocampo gli uomini bianconeri sono in crescita e a gennaio Allegri dovrà compiere scelte importanti a ogni partita. Una buona notizia per il tecnico. In casa bianconera tiene banco il caso Rabiot-Milinkovic, con il francese in crescita esponenziale pre-Mondiale. La Juve sonda il mercato e progetta il futuro non solo in chiave anti-Napoli ma anche, e soprattutto, per la prossima stagione per iniziare con il piede giusto. Resta il fatto che i bianconeri hanno ripreso fiducia e consapevolezza. Nel post Qatar ci si aspetta anche un maggior apporto di Vlahovic. Sugli scudi tornano Milik, Kostic e Danilo.

L’Inter arranca alle spalle di tutte nonostante le ottime prestazioni di Lautaro, Barella e Dzeko, tra i migliori in nerazzurro. Mentre spunta il caso Digitalbits, con l’Inter che nel futuro prossimo dovrebbe già trovare un nuovo sponsor di maglia, Inzaghi deve misurarsi con il possibile mancato rinnovo di Skriniar, uno dei preferiti dal popolo di fede interista. Per diventare nuovamente l’anti-Napoli, il club di Zhang sonda il mercato in entrata e in uscita. Spuntano i nomi di Thuram, Bakker e Kadioglu. Goesens, Correa e Gagliardini presumibilmente in uscita. Ma sarà il tecnico a dover plasmare nei prossimi mesi nuova identità e tanta continuità ad una squadra che corre tanto in Champions e zoppica in campionato. C’è tempo ma non troppo. Perché quest’anno, il Napoli va come un treno.