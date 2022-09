Serie A femminile, 4ª giornata si apre con Sassuolo-Juve poi chiude l’Inter

A un mese dall’inizio del campionato per le dieci protagoniste della Serie A TIM è tempo di primi bilanci. Il turno in programma questo fine settimana potrebbe infatti dare un primo vero scossone alla classifica, che al momento vede Fiorentina e Sampdoria a punteggio pieno, seguite da Juve e Inter, con Roma e Milan leggermente più attardate e il Sassuolo - a sorpresa - ancora fermo a zero punti insieme al Pomigliano e al neopromosso Como Women.