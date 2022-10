Serie A femminile, 7ª giornata: il big match è Milan-Juve

Sarà quindi il match in programma allo stadio Tardini - che il 5 novembre farà da cornice alla Supercoppa tra Juve e Roma – a dare il via alla 7ª giornata. Il Parma, reduce dal pesante ko contro il Como Women, affronterà un Pomigliano in crisi di risultati. La squadra di Nicola Romaniello non segna da due partite e finora ha raccolto un solo punto, sei in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.