Serie A femminile, campionato riparte nel segno di Fiorentina-Roma

Dopo aver inaugurato il campionato ospitando le campionesse d’Italia, la formazione lariana è pronta a dare il via al 2023. La squadra di De La Fuente ha perso solo una delle ultime cinque partite e, per continuare su questo trend, si affiderà alle giocate di Beccari, la più giovane marcatrice di questa edizione della Serie A. Alla stessa ora, a un centinaio di chilomntri di distanza dallo stadio Ferruccio Trabattoni, l’Inter di Rita Guarino cercherà di centrare la prima vittoria dopo la sosta invernale, evitando al contempo la terza sconfitta interna di fila. I ko con Roma e Juve non hanno però scalfito le certezze dell’undici nerazzurro, pronto a compattarsi e a superare una Samp in crisi di risultati facendo affidamento sull’imprevedibilità di Bonetti e sui gol di Chawinga, top scorer del campionato con 9 reti.