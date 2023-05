Serie A femminile, Fiorentina e Milan 1-1, Como salvo

Il Como vince la sesta partita stagionale in campionato e festeggia la permanenza in Serie A davanti al suo pubblico. Allo stadio Ferruccio di Seregno, nell’anticipo domenicale delle 12.30, la squadra di de la Fuente approccia al match con grande determinazione e all’11’ sblocca il punteggio con il primo dei tre calci di rigore assegnati da Cherchi nel corso della gara. Protagonista Linberg, che si invola verso l’area dopo un rinvio sbagliato di Oliviero e viene stesa da Tampieri: giallo al portiere blucerchiato e penalty trasformato dalla norvegese. Le ospiti non si lasciano scoraggiare dalla rete dello svantaggio e dopo una serie di manovre offensive non concretizzate, nel recupero del primo tempo rimettono in equilibrio il punteggio con il rigore rimediato da Bonfantini, atterrata da Rizzon nell’area piccola. Neanche l’azzurra sbaglia dagli undici metri, siglando il suo quinto gol in nove gare di campionato con la maglia della Samp e portandosi a -1 dalle due migliori marcatrici doriane nella competizione Tarenzi e Rincón – sei per entrambe, ma realizzati rispettivamente in 39 e 35 presenze. A inizio ripresa sembrano più le liguri vicine al sorpasso, soprattutto grazie all’asse Regazzoli-Bonfantini che funziona a meraviglia; ma col passare dei minuti le padrone di casa aumentano i giri e a dieci dalla fine è la subentrata Borini a cambiare la partita: la brasiliana si addentra nell’area avversaria e viene atterrata irregolarmente da Bonfantini e De Rita, conquistando il secondo calcio di rigore per il Como, il terzo in generale della sfida. Dal dischetto questa volta va Karlernäs, e anche la svedese dal dischetto è glaciale. Quinto gol nella Serie A Tim 22/23 per la centrocampista ex Hacken, che ora è una delle due migliori marcatrici della formazione lariana nel massimo campionato, insieme a Chiara Beccari. Nei minuti finali le squadre si allungano e gli animi si scaldano – espulse prima Spinelli poi Karlernäs – ma al triplice fischio sono le ragazze di de la Fuente a festeggiare tre punti pesantissimi, che valgono la salvezza matematica. La Samp invece, ora ultima a quota 15 insieme al Parma, si giocherà la permanenza nel massimo campionato nelle ultime due partite che le restano da disputare: quella con le Ducali tra due weekend e quella contro il Pomigliano nell'ultimo turno.

Il posticipo domenicale di questo turno di campionato tra Fiorentina e Milan si chiude invece 1-1, con le rossonere che mantengono il terzo posto a quota 40 e tengono la Viola a una lunghezza di distanza. Al Pietro Torrini di Firenze la prima parte del match gode di grande equilibrio, ad eccezione dell’enorme chance per il Diavolo al minuto 21: diagonale velenoso di Dompig servita da Piemonte, ma Baldi è attenta e para sia il tentativo dell’olandese sia quello di Grimshaw sulla respinta. Al 36’ invece sono le toscane a guadagnare la chance per sbloccare il match: Babb travolge (infortunandosi e lasciando il posto a Giuliani) Boquete nella sua area di rigore e l’arbitro concede il penalty alla squadra di casa. Palo e gol per l’ex Milan, che firma il terzo sigillo in Serie A contro le sue vecchie compagne, il terzo dagli undici metri e il settimo nella stagione in corso. In generale invece sono 10 ora le reti di Boquete nella competizione in maglia viola, che è diventata, dopo l’ex Lana Clelland (13), la seconda giocatrice straniera ad andare in doppia cifra di gol con il club toscano nel massimo campionato. A inizio ripresa però il Milan pareggia il conto con Dompig, che a distanza ravvicinata finalizza a perfezione l’assist di Dubcová e ritrova il gol in due presenze di fila nel torneo per la prima volta da marzo 2022. Sull’1-1 le occasioni per il sorpasso passano da Dompig per le ospiti e da Catena e Longo per le padrone di casa, ma dopo 96 minuti di gara il risultato resta in totale equilibrio. Un gol e un punto a testa per la squadra di Ganz e quella di Panico, che non avevano mai registrato due pareggi consecutivi nel massimo campionato (3-3 il 26 marzo, 1-1 in questo turno). Nonostante i verdetti già emessi in cima alla classifica (Scudetto alla Roma e pass per la Champions League 23/24 alla Juventus) resta apertissima la corsa per il terzo posto, con l’Inter a quota 36 (impegnata proprio contro la Viola nella prossima giornata), la Fiorentina a 39 e il Milan a 40.