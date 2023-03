Serie A femminile, il Milan ripreso dalla Fiorentina al 95′ (3-3)

Il big match di questo turno domenicale di Poule Scudetto tra Milan e Fiorentina al “Puma House of Football” si sblocca dopo appena 4’: cross di Àrnadóttir dalla destra e inserimento perfetto dell’ex viola Vigilucci, che con un pallonetto al volo batte Baldi tra i pali e sigla il suo terzo gol in questo campionato. Le toscane accusano il colpo e al 21’ incassano la rete del raddoppio: pasticcio in difesa di Cafferata, Asllani ruba palla e non sbaglia col sinistro, realizzando la nona marcatura nella Serie A in corso. La partita, nonostante il doppio vantaggio delle padrone di casa, rimane vivace, e al 69’ le ospiti accorciano le distanze. Soffia atterra Catena nella propria area piccola e l’arbitro concede calcio di rigore alle viola. Dal dischetto trasforma Vero Boquete, altra ex del match. Il Milan reagisce subito e cinque minuti dopo guadagna, dopo l’ingenuità di Jackmon (subentrata all’infortunata Tucceri) su Thomas, il penalty che trasforma Piemonte e che porta le rossonere sul 3-1. 10° sigillo in questo campionato per la classe ’97, che non andava in doppia cifra in una singola stagione di Serie A dal 2016/17 – 11 con l’AGSM Verona. La squadra di Panico non si perde d’animo e negli ultimi 10’ di gara trova il pareggio. All’88’ si porta sul 2-3 con Hammarlund, che approfitta dell’incertezza difensiva di Giuliani e Fusetti e segna il suo secondo gol contro Diavolo dopo quello nei quarti di Coppa Itali; al 94’ invece il tocco di mano di Nouwen porta il direttore di gara ad assegnare il secondo calcio di rigore alla formazione toscana. A tu per tu col portiere rossonero si presenta ancora Boquete, che batte la sua ex compagna di squadra con un potente sinistro a mezza altezza. Al triplice fischio è 3-3, con un’occasione sfumata per entrambe le squadre, appaiate a 35 punti con l’Inter, a -11 dalla Juventus.