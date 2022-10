Serie A femminile: Inter-Roma, sfida per la vetta nell’ottava giornata

Sarà un fine settimana importante per la classifica del campionato di Serie A TIM, l’ultimo prima della sosta - si riprenderà sabato 19 novembre - per lasciare spazio alla sfida tra Juve e Roma, che il 5 novembre a Parma (ore 14.30, stadio ‘Ennio Tardini’) si contenderanno la 26ª edizione della Supercoppa, e agli impegni della Nazionale Femminile, attesa da altre due amichevoli di preparazione al Mondiale. L’ottava giornata sarà caratterizzata dal confronto tra le prime quattro della classe, da una parte Inter-Roma, dall’altra Juve-Fiorentina, lecito quindi aspettarsi gol, emozioni e spettacolo.

Il turno si aprirà domani alle 14.30 con l’incontro tra nerazzurre e giallorosse. La formazione di Rita Guarino è l’unica a non aver ancora perso e, dopo essere stata scavalcata dalle rivali dopo il pareggio di una settimana fa contro il Sassuolo, punta a riprendersi la vetta, che le giallorosse condividono ora con la Fiorentina, pronta a far visita alla Juve reduce dal pareggio contro le campionesse d’Europa del Lione. Il match di Vinovo si disputerà domenica alle 12.30, con la formazione viola che andrà a caccia del primo successo in casa della Vecchia Signora. Le bianconere, dal canto loro, inseguono la 50ª vittoria in Serie A davanti ai propri tifosi, che consentirebbe alle torinesi di diventare la prima squadra capace di raggiungere questo traguardo in meno di 60 incontri interni nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/96).