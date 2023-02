Serie A femminile, la 16^ giornata si apre con la capolista Roma

La terzultima giornata della prima fase di campionato scatta sabato alle 12.30 con l'incontro della capolista

Definita la composizione delle due poule (scudetto e salvezza) che caratterizzeranno la seconda fase del campionato, le dieci protagoniste della Serie A TIM si apprestano a vivere gli ultimi 270’ della regular season con l’obiettivo di migliorare la propria situazione di classifica, evitando di lasciare punti preziosi per strada. Nella seconda parte della stagione le squadre ripartiranno infatti con i punti conseguiti nella prima fase e sono quindi vietati i cali di tensione.

La Roma capolista dovrà guardarsi dal tentativo di rimonta delle inseguitrici, su tutte la Juventus, attesa sabato alle ore 14.30 dalla difficile gara casalinga contro il Milan. Si tratterà del nono confronto di campionato tra le due formazioni (cinque successi per le bianconere, due per le rossonere), che negli ultime tre confronti hanno dato spettacolo segnando una media di quasi sei gol a partita.

Le campionesse d’Italia, per tagliare il traguardo dei 50 match casalinghi senza sconfitte, si affideranno al killer instinct di Girelli, che è a quota 98 reti con la Vecchia Signora e spera di poter raggiungere e festeggiare la tripla cifra già nel prossimo turno, quando si troverà di fronte una delle sue vittime preferite. L’undici di Ganz proverà invece a riscattare il ko nel derby e, per riuscirci, si affiderà all’ormai collaudata coppia offensiva formata da Piemonte e Asllani, autrice di una doppietta nell’incontro disputato a fine ottobre.

Alla stessa ora scenderanno in campo Pomigliano e Parma, con le gialloblù che sperano di bissare la fondamentale vittoria ottenuta con il Como per ridurre il gap dalle campane e abbandonare l’ultimo posto della graduatoria. La gara di Vinovo e la sfida salvezza in programma allo stadio di Palma Campania saranno precedute da Sampdoria-Fiorentina e dalla trasferta della Roma.

Ad attendere le giallorosse ci sarà il Como, reduce da tre sconfitte negli ultimi tre turni. Al ‘Trabattoni’ le osservate speciali saranno i talenti lanciati in questa stagione dai due tecnici, come ad esempio Kramzar e Pavan, le più giovani calciatrici ad aver messo a referto almeno un gol e un assist in campionato, ma c’è grande curiosità anche di vedere all’opera Vicky Losada, la campionessa spagnola classe ‘91 che il club capitolino ha strappato al Manchester City e a cui mister Spugna potrebbe dare spazio già contro le lariane.

Domenica, eccezionalmente, si disputerà un solo incontro: alle 14.30 al Konami Youth Development Centre di Milano andrà in scena la sfida tra Inter e Sassuolo, con la società nerazzurra che garantirà ai tifosi l’ingresso libero in tribuna per festeggiare la vittoria nel derby e poter contare sul loro supporto per inseguire il primo successo in assoluto contro la formazione neroverde.

Il programma della 16ª giornata

Sabato 4 febbraio – ore 12.30

Como Women-Roma (diretta su TimVision)

Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB)

Sampdoria-Fiorentina (diretta su TimVision)

Campo Sportivo Tre Campanili – Bogliasco (GE)

Sabato 4 febbraio – ore 14.30

Juventus-Milan (diretta su TImVision, La7 e La7.it)

Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Pomigliano-Parma (diretta su TimVision)

Stadio Comunale – Palma Campania (NA)

Domenica 5 febbraio – ore 14.30

Inter-Sassuolo (diretta su TimVision)

Konami Youth Development Centre - Milano