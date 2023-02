Serie A femminile, la 17^ giornata con due big-match

I due big match daranno il via alla 17ª giornata. Parma-Sampdoria e Sassuolo-Como, domenica doppio scontro diretto anche in zona salvezza. Il Milan sfida il Pomigliano

Redazione ITASportPress

La 17ª giornata, la penultima della prima fase di campionato, sarà caratterizzata da partite che di fatto inaugurano - con qualche settimana d’anticipo - la poule scudetto e la poule salvezza. Sabato con i big match Fiorentina-Juventus e Roma-Inter si affronteranno le prime quattro della graduatoria, domenica con Parma-Sampdoria e Sassuolo-Como si passerà invece agli scontri diretti tra le ultime quattro. Un turno che vale tanto, per la classifica e per il morale delle squadre, pronte a dare tutto nei 90’ che precedono la sosta per gli impegni delle nazionali.

Il programma si aprirà sabato alle 12.30 con la Viola che contro le campionesse d’Italia andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva, la seconda in undici confronti di Serie A disputati con la Vecchia Signora. La formazione di Patrizia Panico è apparsa in gran forma nelle ultime uscite e nonostante l’eliminazione ha ben figurato anche in Coppa Italia. La Juve, senza la squalificata Boattin, cercherà i tre punti per superare le avversarie in classifica e mettere pressione alla capolista, che scenderà in campo dopo la fine del match del ‘Torrini’.

Alle 14.30 lo stadio ‘Tre Fontane’ farà da cornice alla super sfida tra la capolista e l’Inter, le uniche due squadre ancora imbattute nel nuovo anno. Le giallorosse non hanno mai perso in campionato contro le nerazzurre e, per confermare la statistica e dare un altro importante segnale alle rivali, andrà a caccia della quindicesima vittoria stagionale. Per riuscirci Spugna si affiderà ad Andressa, top scorer del 2023 con 6 reti, e Giacinti, che con la maglia della Roma non ha ancora segnato all’Inter, punito invece ben sei volte quando giocava al Milan.

Domenica i riflettori si sposteranno sulla parte bassa della classifica: alle 12.30 andrà in scena la gara tra Parma e Sampdoria, ultime a quota 10 punti, e alle 14.30 sarà invece la volta di Sassuolo-Como, che di punti ne hanno 11. Alla stessa ora il Milan di Ganz, reduce dalla vittoria con la Juve e dal pareggio con la Viola che è valso la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ospiterà al ‘Vismara’ il Pomigliano, che dopo la vittoria dell’andata spera di riuscire nell’impresa di battere di nuovo le rossonere, intenzionate però a dar seguito al magic moment della squadra, grande protagonista dell’ultimo mese con quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Il programma della 17ª giornata

Sabato 11 febbraio – ore 12.30

Fiorentina-Juventus (diretta su TimVision)

Stadio Comunale Pietro Torrini – Sesto Fiorentino (FI)

Sabato 11 febbraio – ore 14.30

Roma-Inter (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Stadio Tre Fontane – Roma

Domenica 12 febbraio – ore 12.30

Parma-Sampdoria (diretta su TimVision)

Stadio Ennio Tardini – Parma

Domenica 12 febbraio – ore 14.30

Sassuolo-Como (diretta su TimVision)

Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)