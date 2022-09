Serie A femminile, la Juve ha battuto la Roma. Il programma della 3^ giornata

Si è aperta con la vittoria della Juventus la 3a giornata del campionato di Serie A. Battuta la Roma con un gol di Cernoia al 53'. Anche oggi, la squadra giallorossa si conferma avversario coriaceo, per nulla deciso a fare da comprimario. Un avversario degno di una sfida al vertice: nei primi minuti sugli scudi una ex bianconera, Benedetta Glionna, che prima lancia Andressa fermata da Peyraud-Magnin, poi ci prova da sola, al sesto, dal limite, trovando la risposta dell'estremo bianconero. La Juve prova a rispondere con un'iniziativa di Caruso, ma sono ancora le ospiti a impensierire le Campionesse d'Italia, con Haavi, lanciata da Andressa, fermata ancora da PPM. Per il primo tiro davvero pericoloso delle bianconere bisogna attendere la fine del tempo, con Girelli che dal limite non inquadra la porta. Tutt'altra Juve al rientro in campo: al 52' Girelli colpisce la traversa col suo tiro a giro, un minuto dopo la prima svolta della partita, con la parabola di Valentina Cernoia che si insacca alle spalle del portiere giallorosso. Un gol che serviva tantissimo, con la Juve adesso ha una partita che si è messa sui binari giusti: per la Roma arriva anche la tegola dell'espulsione di Giugliano al 65' per doppia ammonizione, che di fatto potrebbe tagliare le gambe alle giallorosse. Così non è: la Roma cerca in alcune occasioni la via del pari, lo fa con Cinotti, al 76', alto di poco, e ancora al 92' con Wenninger, che impegna all'ultima parata di giornata Peyraud-Magnin. Le bianconere danno prova di grande maturità e portano a casa tre punti d'oro.