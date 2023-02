Serie A femminile, la Roma batte l’Inter 3-2. Juve ok

La Roma resta l’unica squadra imbattuta in Serie A nel 2023

Il sabato della 17ª giornata di Serie A TIM è stato animato da due big match con le prime quattro della classe impegnate nello stesso giorno: Roma-Inter e Fiorentina-Juventus. Il successo delle ragazze di Spugna rende la squadra capitolina l’unica imbattuta in Serie A nel 2023, con 5 vittorie, 19 gol segnati e quattro subiti da inizio anno solare. Al Tre Fontane di Roma le giallorosse hanno provato fin da subito a impensierire la retroguardia nerazzurra ma l'Inter è scesa in campo con l'atteggiamento giusto, lasciando pochi spazi alle avversarie.

Una gara brillante, dal risultato non scontato e con una cornice di pubblico da sottolineare, vista anche la sportività dei tifosi ospiti nei confronti della Roma che si prepara ad affrontare il Barcellona in Champions League. Partita spumeggiante, con le giallorosse subito propositive e le nerazzurre attente e molto chiuse dietro. La rete che ha aperto il match infatti è arrivata dalla distanza e ci ha pensato Glionna a portare in vantaggio la Roma dopo 25 minuti di gioco: appoggio di Giacinti verso la compagna che senza pensarci due volte ha calciato forte e dritto verso la porta difesa da Piazza che su questa conclusione potente non ha potuto nulla. Glionna ha segnato il suo primo gol in questo campionato, interrompendo uno stop realizzativo di 15 presenze di fila in Serie A.

Ancora Roma avanti alla mezz'ora di gioco, stavolta è stata Giacinti a provarci ma ha liberato una conclusione da una posizione molto defilata e il pallone si è perso oltre il secondo palo. Ma per la rete del raddoppio è stata soltanto questione di minuti: al 33' infatti Andressa ha messo la firma sul 2-0. Anche in questa occasione c'è stato lo zampino di Giacinti che ha calciato potente, tuttavia la respinta di Piazza è finita proprio sui piedi della brasiliana che si è fatta trovare nel posto giusto al momento giusto e da due passi non ha sbagliato. Andressa, con nove reti in 15 presenze in questo campionato, ha così eguagliato lo score realizzativo registrato in 35 gare giocate tra il 2020/21 e il 2021/22 (nove). Emozioni fino alla fine del primo tempo, tanto che al 45' la prima frazione si è chiusa con un'altra clamorosa occasione per la Roma, ancora con Glionna che si è involata verso la porta avversaria ma Piazza si è opposta con puntualità, di fatto salvando l'Inter dal potenziale 3-0.

Nel secondo tempo sono arrivate altre tre reti e la partita ha confermato le aspettative. L'Inter è tornata in campo con un piglio diverso, vogliosa di riaprire la gara e al 46' ci ha pensato Chawinga a ripartire con la sua solita velocità. Involata verso la porta di Ceasar, dopo essersi liberata di due avversarie, a tu per tu con la numero uno giallorossa si è fatta ipnotizzare e il pallone è finito oltre la linea di fondo. Da qui è nato un calcio d'angolo per l'Inter; niente gol ospite ma prodezza di Ceasar che si è superata, salvando sulla linea di porta a mano aperta la girata di testa di Polli. Brivido per la Roma e preludio del primo gol nerazzurro di giornata. Al 47' infatti Chawinga ha messo il suo solito sigillo sul match con un destro potente dopo aver raccolto la spizzata di Polli. Partita riaperta e fase di gioco in cui la Roma si è trovata in difficoltà, mentre l'Inter ha iniziato a prendere sempre più spazi, tanto che al 53' sarebbe arrivato il gol del raddoppio nerazzurro. Tuttavia la rete di Polli (splendido piattone di prima intenzione) è stata annullata dal direttore di gara per un fuorigioco proprio della numero 9 dell'Inter. Sono stati minuti complicati per la Roma ma la squadra di Spugna non ha mollato e al 70' ha trovato la rete del 3-1 con Greggi. Un golazo tutto costruito e realizzato dalla numero 20 giallorossa che ha rubato palla e appena ha visto la porta ha calciato da fuori area: destro potente e Piazza battuta per la terza volta. Statistiche aggiornate per Greggi che ha preso parte al doppio delle reti dello scorso campionato: due gol e due assist in 17 presenze, rispetto ai due assist in 18 gare nel 2021/22.

Tuttavia le emozioni non sono finite e appena due minuti dopo la rete del 3-1 di Greggi è arrivato il gol del definitivo 3-2. Pandini (che non andava a segno in Serie A dalla doppietta contro la Fiorentina del 2 aprile scorso) ha sfruttato al massimo un cross di Mihashi sul secondo palo ed ha accorciato di nuovo le distanze. Non abbastanza però perché la gara si è chiusa con questo successo giallorosso che ha portato la Roma a quota 45 punti in classifica, sempre a +8 dalla Juventus seconda. L'Inter invece è rimasta ferma a 32, al quarto posto a -2 dalla Fiorentina terza e lasciando al Milan la possibilità di portarsi a -1 in caso di vittoria domenica contro il Pomigliano.

Ma questo sabato di Serie A si è aperto alle 12.30 con l'anticipo tra Fiorentina e Juventus. Allo Stadio Piero Torrini le bianconere di Montemurro, con un rotondo 3-0, hanno portato a casa tre punti importanti in chiave classifica ma questa è stata anche una gara che ha permesso alla Juve di conquistare due record. Il primo è quello che ha permesso di eguagliare la seconda più lunga serie realizzativa nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 63 gare di fila a segno, come l’AGSM Verona tra maggio 2014 e febbraio 2017. Il secondo invece è stato un record personale: Cristiana Girelli, una delle tre marcatrici di giornata, è diventata la prima calciatrice della Juventus a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni (70 in Serie A, 13 in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e 14 in Champions League, qualificazioni incluse).

La Juventus comunque è partita subito forte e con le proiezioni offensive delle attaccanti ha provato fin dai primi minuti a cercare il gol. Ma la rete del vantaggio non ha tardato ad arrivare e al 20' è stata Salvai a portare avanti le bianconere. Deviazione di Sembrant sul palo, poi proprio Salvai ha fatto carambolare il pallone sulle gambe di Erzen e la sfera è finita in porta. La numero 23 bianconera ha realizzato due gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, dopo che nelle precedenti 20 gare non aveva segnato o servito assist. Non solo, Salvai - che ha segnato la sua seconda rete in questo campionato - non realizzava più di un gol in una stagione in Serie A dal 2015/16 con l’AGSM Verona (quattro reti).

Nel secondo tempo i ritmi sono leggermente calati in alcune fasi della partita ma non sono mancate fiammate interessanti da entrambe le squadre. Soprattutto da parte delle bianconere, vogliose di chiudere presto la gara. E al 58' è arrivata la rete del raddoppio firmata Beerensteyn. La numero 18 della Juventus si è involata verso la porta avversaria e, complice una disattenzione collettiva della difesa viola si è trovata a tu per tu con Baldi, ha liberato il destro e ha gonfiato la rete. Con questo gol Beerensteyn è arrivata in doppia cifra considerando tutte le competizioni (10 reti, di cui otto in Serie A); nella Juventus solo Cristiana Girelli (22) ha fatto meglio di lei in questa stagione. Il forcing della Juventus è proseguito, tanto che al 63' da un'azione bianconera tutta in velocità è nata un'altra occasione: stavolta è stata di nuovo Salvai a liberare una conclusione rasoterra che tuttavia è diventata facile preda di Baldi. La Fiorentina ha provato a chiudersi ma non ha rinunciato a qualche tentativo di ripartenza. Al 70' infatti la squadra viola si è costruita l'opportunità più grande della ripresa: Catena in velocità ha raggiunto l'area avversaria ma ha trovato sulla sua conclusione il muro di Peyraud-Magnin che si è opposta e con un'uscita bassa ha respinto questo tentativo mantenendo così inviolata la sua porta. Nemmeno dieci minuti più tardi un altro intervento decisivo, ma stavolta l'autrice è stata Baldi che è riuscita a sporcare la conclusione di destro di Lenzini tanto da far stampare il pallone sulla traversa. La gara si è chiusa però definitivamente all'83 con il tris firmato Girelli che con la sua specialità (il colpo di testa) ha sfruttato al massimo il cross preciso di Grosso. A tal proposito, Girelli ha segnato il suo quarto gol in questo modo: nessuna giocatrice ne conta di più nel campionato in corso (al pari di Sophie Haug).

I risultati e il programma della 17ª giornata

Fiorentina-Juventus 0-3

20' Salvai (J), 58' Beerensteyn (J), 83' Girelli (J)

Roma-Inter 3-2

25' Glionna (R), 33' Andressa (R), 47' Chawinga (I), 70' Greggi (R), 72' Pandini (I)

Domenica 12 febbraio – ore 12.30

Parma-Sampdoria (diretta su TimVision)

Stadio Ennio Tardini – Parma

Domenica 12 febbraio – ore 14.30

Milan-Pomigliano (diretta su TimVision)

Puma House of Football - Centro P. Vismara (MI)

Sassuolo-Como (diretta su TimVision)

Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Il programma della 18ª giornata

Sabato 25 e domenica 26 febbraio

Inter-Fiorentina

Pomigliano-Sassuolo

Sampdoria-Roma

Como Women-Milan

Juventus-Parma