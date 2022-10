Serie A femminile, la Roma nel finale piega il Sassuolo. Poker Juve alla Samp

Nel lunch match del “Ricci” tra Sassuolo e Roma, le padrone di casa, ultime in classifica a un punto insieme al Pomigliano, si trovano a difendere già nelle prime fasi di gioco: le giallorosse partono infatti molto aggressive e dopo una prima chance non sfruttata da Làzaro guadagnano tre corner nell’arco di 10’. Ci provano, nel primo quarto d’ora, anche Serturini e Giacinti, ma senza andare a segno. Al 18’ arriva il primo tentativo per le neroverdi con Philtjens, ma la distanza dalla porta è considerevole e per Ceasar tra i pali non ci sono problemi. Poco dopo invece è Goldoni a rendersi pericolosa: spunto rapido per vie centrali e trattenuta irregolare di Wenninger, che le costa l’ammonizione. Dopo le due fiammate per la formazione emiliana ci prova ancora la squadra di Spugna, ma né Greggi, né Làzaro né Serturini si distinguono per precisione e al termine del primo tempo il punteggio rimane in perfetto equilibrio. Nella ripresa il tecnico giallorosso effettua tre cambi: Andressa per Cinotti, Haug per Làzaro e Glionna per Serturini. Proprio Glionna dà subito l’impressione di essere incontenibile sulla destra, ma dalla parte opposta si fa vedere anche Monterubbiano, che al 53’, pur non trovando la porta da un’ottima posizione, è una delle più propositive tra le neroverdi e in generale. Col trascorrere del tempo le capitoline alzano il baricentro e aumentano il pressing, anche se Filangeri e Nowak in fase difensiva sembrano togliere alle avversarie gli spazi per agire negli ultimi metri. La Roma insiste e il Sassuolo alla fine – che non sfrutta nemmeno l’occasione con Goldoni al 61’ – incassa il gol in pieno recupero: Bartoli fa suo un pallone in mezzo all’area e calcia di prima intenzione, Kresche ci arriva ma non trattiene e le giallorosse festeggiano i tre punti. Una vittoria di fondamentale importanza per le capitoline, che oltre ad aver registrato il loro migliore avvio stagionale in Serie A (mai avevano raccolto 15 punti nelle prime sei partite disputate) tengono il passo della Fiorentina, con cui condividono il secondo posto in classifica a -1 dall’Inter.