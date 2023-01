Serie A femminile, l’Inter stritola il Milan. Fiorentina ok

L'Inter al Vismara batte il Milan 4-1 e sale ancora in classifica

La 15ª giornata di Serie A TIM, caratterizzata dal ricordo per le vittime dell'Olocausto dopo la Giornata della Memoria, si è aperta con i due anticipi del sabato. E in campo non sono mancate le emozioni soprattutto nel derby di Milano. Al Vismara la gara è finita con un 4-1 per l'Inter che ha lanciato le nerazzurre a quota 29 punti in classifica e a +4 proprio dal Milan che si allontana ancora dalle prime quattro della classe.

Nel primo tempo l'Inter è partita subito forte, tanto che già al 2' si è portata in vantaggio con Santi. Una rete-lampo e che, statistiche alla mano, è entrata di diritto nella storia del club nerazzurro; questo di Irene Santi dopo 1 minuto e 16 secondi, infatti, è il gol più veloce segnato dall’Inter in questo campionato. Più in generale è la terza rete più rapida delle nerazzurre nella loro storia in Serie A, dopo quella di Marinelli dopo 26 secondi contro la Fiorentina il 24/01/2021 e quella di Tarenzi dopo 53 secondi contro San Marino Academy il 09/05/2021. Un inizio shock per il Milan che ha accusato il colpo, mentre le nerazzurre hanno proseguito il match in crescendo. All'11' infatti è arrivato un altro brivido per la difesa rossonera: sinistro di Chawinga da dentro l'area di rigore, tiro potente ma largo. Un mix di velocità e fisicità, Chawinga in più occasioni ha creato scompiglio sulla fascia e dopo un quarto d'ora di gioco la numero 11 nerazzurra ha trovato la via del gol. E' nato tutto da un lancio in profondità su cui è arrivata Bergamaschi, ma con questa spizzata ha involontariamente servito proprio Chawinga che ci ha creduto fino all'ultimo e al momento giusto ha cercato (trovandolo) l'angolino lontano.

Sotto di due reti, il Milan ha provato a cercare una reazione e tempo un minuto dopo il secondo gol subìto si è proiettato in fase offensiva con Dubcova che ha lasciato partire un cross interessante sul quale però non sono arrivate in tempo né Thomas né Asslani. Troppe imprecisioni e poco cinismo sotto porta da parte del Milan che al 28' comunque ha tentato nuovamente di impensierire la difesa avversaria. In questa occasione è stata Mascarello a liberare la conclusione dalla distanza: potente ma centrale, la risposta di Durante infatti è arrivata puntuale e ha prolungato oltre la traversa. Un'altra grande occasione per il Milan è arrivata a ridosso della mezz'ora di gioco con la discesa in velocità di Thomas che ha raccolto un traversone verticale che ha superato la difesa nerazzurra. La numero 19 rossonera ha crossato verso la porta del Milan ma Asslani non è arrivata in tempo per il tap-in vincente, la palla ha attraversato tutta l'area di rigore e alla fine si è persa dal lato opposto dal campo. Buon momento per la squadra di Ganz che al 31' ha accorciato le distanze con Piemonte. Spalle alla porta, l'attaccante si è girata, liberandosi di due avversarie, e dal limite dell'area ha lasciato partire il destro che ha battuto Durante. Derby dunque momentaneamente riaperto e che negli ultimi minuti della prima frazione ha rivisto ancora il Milan in avanti, al 43', grazie ad una bella azione innescata da Grimshaw che alla fine ha trovato Asslani ma la numero 9 rossonera, nonostante fosse a tu per tu con Durante, ha calciato altissimo.

Tutto da decidere nella ripresa che si è aperta con due squadre vogliose di portare a casa il risultato. Però nel secondo tempo l'Inter ha preso sempre più spazio e al 52' è arrivato il tris nerazzurro con una perla di Karchouni. Prima si è procurata un calcio di punizione da circa 20 metri, poi è andata proprio lei sul pallone. Tiro e gol, anche se con leggera deviazione da parte della barriera. Una grande rete, seguita da un'esultanza in stile Haaland. Karchouni ha realizzato cinque gol in 15 match di questo campionato ed è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in una stagione di Serie A (sei nel 2021/22 in 19 gare). Partita chiusa? Ancora no perché al 56' è arrivata l'occasione per il Milan di accorciare nuovamente le distanze con un calcio di rigore. Fallo in area, seguito da tante proteste della panchina nerazzurra culminate anche in un'espulsione di un membro dello staff, e dal dischetto è andata Asslani. Tiro rasoterra e dritto verso l'angolino ma la numero uno nerazzurra si è superata ed è arrivata sul pallone prolungando la traiettoria oltre la linea di fondo. Primo rigore sbagliato in A da Asslani, mentre Durante è diventata l’unico portiere ad aver parato due tiri (su tre) dagli undici metri in questa stagione di Serie A. Tutto da rifare ancora dunque per il Milan che ha provato in tutti i modi a riaprire la gara ma senza esito. E al 75' è arrivato anche il gol del 4-1 dell'Inter, ancora con la solita e decisiva Chawinga. Assist perfetto di Polli che ha preso palla spalle alla porta, si è girata ed ha servito la compagna. Tiro di prima intenzione, Giuliani ci è arrivata ma non è riuscita a trattenere il pallone sul quale si è avventata nuovamente Chawinga che, sola davanti alla porta, ha dovuto semplicemente accompagnare la sfera in rete (concedendosi un colpetto con il tacco). Con questa doppietta Chawinga è diventata la prima giocatrice dell’Inter a segnare più di 10 gol in una singola stagione di Serie A (12 reti in questo campionato). Una partita infinita che poteva concludersi anche con un risultato più ampio perché all'82' Merlo è andata ad un passo dal 5-1: servita dalla onnipresente Chawinga, ha calciato ma il salvataggio provvidenziale di Thomas sulla linea di porta ha negato alla nerazzurra la gioia del gol.

Nell'altro anticipo di questo sabato di campionato si sono affrontate Fiorentina e Pomigliano. Il match si è concluso con un 2-0 viola, tutto firmato da Kajan. Con questo successo e questo nuovo clean sheet, la Fiorentina ha vinto due gare di fila senza reti subite in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022 (quando affrontò, come in questo parziale, Sassuolo e Pomigliano). Sintomo di una rinascita dopo la goleada incassata dalla Roma. Di contro, era dal novembre 2022 che il Pomigliano non perdeva due gare di fila in Serie A (contro Sassuolo e Roma). Decisiva dunque è stata Kajan che con una rete per tempo ha affondato le Pantere. Statistiche aggiornate per la numero 11 viola che ha segnato la sua seconda doppietta in Serie A dopo quella realizzata contro il Milan il 28 agosto 2022; la calciatrice ungherese inoltre ha preso parte a 10 gol (sette reti e tre assist) in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra compagna di squadra. Non solo, Kajan ha segnato su rigore tre delle sette reti totali messe a segno in questa Serie A; dato non scontato visto che nessun’altra calciatrice ha realizzato così tanti gol dal dischetto nel torneo in corso.

La prima rete è arrivata dopo 20 minuti di gioco e al termine di un'azione offensiva della Fiorentina culminata con un palo colpito da Johannsdottir. Il direttore di gara però ha visto un fallo in area ed ha avuto pochi dubbi, indicando subito il dischetto da cui è partita appunto Kajan. La gara è proseguita con tante fiammate, da una parte e dall'altra, e con un risultato che poteva cambiare da un momento all'altro. Poco dopo la mezz'ora però la Fiorentina è andata ad un passo dal raddoppio con Parisi che ha calciato dalla distanza ma il pallone si è perso di poco al lato del palo. Ed un altro brivido per la difesa del Pomigliano è arrivato al 35', ancora con Kajan che ha liberato la conclusione da fuori area ma ha trovato puntuale la risposta di Cetinja che ha mandato il pallone in corner. Fino all'intervallo si sono susseguite occasioni soltanto per la Fiorentina, anche con Longo e di nuovo con Johannsdottir ma, complici alcune imprecisioni, per la rete del raddoppio la Viola ha dovuto aspettare la ripresa. Precisamente il 69', quando Kajan ha raccolto l'assist perfetto di Catena (secondo passaggio vincente per lei in questo campionato) e, sola davanti a Cetinja, non ha sbagliato ipotecando così la seconda vittoria consecutiva per la sua squadra. Tre punti pesanti e importanti per la Fiorentina che si è portata a quota 31 in classifica, agganciando momentaneamente la Juventus al secondo posto che domenica sarà impegnata in casa contro la Sampdoria.

I risultati e il programma della 15ª giornata di Serie A

Fiorentina-Pomigliano 2-0

20' rig., 69' Kajan (F)

Milan-Inter 1-4

2' Santi (I), 15', 74' Chawinga (I), 32' Piemonte (M), 52' Karchouni (I)

Domenica 29 gennaio – ore 12.30

Juventus-Sampdoria (diretta su TimVision)

Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Domenica 29 gennaio – ore 14.30

Parma-Como Women (diretta su TimVision)

Stadio Ennio Tardini – Parma

Roma-Sassuolo (diretta su TimVision)

Stadio Tre Fontane - Roma

Il programma della 16ª giornata

Sabato 4 e domenica 5 febbraio

Como Women-Roma

Sampdoria-Fiorentina

Juventus-Milan

Pomigliano-Parma

Inter-Sassuolo