Serie A femminile, l’Inter tiene il passo delle prime

A inizio ripresa il copione non cambia, con Polli che – messa giù al limite – guadagna un altro calcio di punizione. La conclusione di Alborghetti viene respinta dalla barriera ma il vantaggio è questione di minuti e si concretizza al 54’: slalom di Karchouni nell’area neroverde, la francese ostacolata cade a terra ma riesce a servire Njoya, che trafigge il portiere avversario. Dopo l’assist alla compagna l’ex Bordeaux si regala anche il gol del raddoppio: passaggio troppo lento di Filangeri a Kresche, Karchouni intercetta il pallone e dopo aver aggirato l’austriaca deposita in porta il 2-0, nonché il suo sesto centro nella competizione in corso. In generale la numero 5 dell’Inter è diventata, dopo questo match, l’unica giocatrice con almeno sei reti e almeno sei assist nella Serie A Tim 22/23. Le emiliane provano ad accorciare le distanze con una doppia conclusione di Clelland al 63’, ma Durante è attenta e neutralizza i tentativi della scozzese – poco dopo il portiere nerazzurro lascerà il posto a Piazza per infortunio. Nell’ultimo quarto d’ora le padrone di casa rimangono in attacco e nel recupero il sigillo definitivo lo mette la solita Chawinga, che servita a perfezione dalla subentrata Bonetti chiude la partita con il 13° gol nel massimo campionato in corso, confermandosi leader solitaria della classifica marcatrici.