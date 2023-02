Serie A femminile, martedì il calendario della poule scudetto e salvezza

Sarà pubblicato martedì 28 febbraio alle ore 12.30, sul sito della FIGC e sui canali social della Divisione Calcio Femminile, il calendario della poule scudetto e della poule salvezza del campionato di Serie A Femminile TIM, al via nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Se quella in programma nel prossimo weekend sarà l'ultima giornata della prima fase, dopo la parentesi dedicata alle due semifinali della Coppa Italia Femminile Ferrovie dello Stato Italiane si tornerà in campo per la seconda fase, la novità nella formula del massimo campionato femminile. Si giocheranno altre dieci giornate, con le dieci squadre che saranno divise in due poule e quattro scontri diretti ogni fine settimana (due formazioni, una per poule, riposeranno), per rendere la fase decisiva della stagione sempre più avvincente. Roma, Juventus, Fiorentina, Inter e Milan si contenderanno lo scudetto e il secondo posto che vale la qualificazione alla UEFA Women's Champions League, mentre Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria cercheranno di evitare la retrocessione e il penultimo posto che costringerà la quarta della poule salvezza a disputare lo spareggio contro la seconda classificata del campionato di Serie B.

IL REGOLAMENTO Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime due classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2023-2024, mentre l'ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B. Il calendario della poule scudetto sarà compilato anche in considerazione della finale di Coppa Italia, che si giocherà nel weekend tra venerdì 2 e domenica 4 giugno in una sede che verrà ufficializzata nelle prossime settimane: la Fiorentina, unica squadra non impegnata nelle semifinali in programma il 4-5 marzo (andata) e l'11 dello stesso mese (ritorno), riposerà nella quinta e nella decima giornata.