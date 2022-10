Serie A femminile, Milan batte la Juventus 4-3

Un Milan straripante batte la Juventus con un poker e il big match finisce 4-3. Pomigliano di carattere: successo esterno e sorpasso sul Parma

Il Milan ha vinto il big match della 7ª giornata di Serie A Tim contro la Juventus. La squadra di Ganz ha risposto con un 4-3 dopo il ko nel derby della scorsa giornata. Un risultato che inevitabilmente può ridare nuovo slancio al campionato del Milan, un successo utile tanto per la classifica quanto per il morale.

Piemonte è tornata in campo dal primo minuto, è stata autrice di un'ottima prestazione e subito al 4' si è resa protagonista con un destro da fuori area che ha sfiorato il secondo palo. Ma insieme a lei nell'attacco rossonero c'era la solita Asllani che si è confermata una delle migliori del campionato. Ed è stata proprio la numero 9 al 23' a portare in vantaggio il Milan (dopo un'altra grande occasione neutralizzata da Gama appena un minuto prima): Piemonte ha servito la compagna che ha superato Sembrant e spedito il pallone in rete. E appena due minuti più tardi ancora Asllani ha inciso il suo cognome sul tabellino. Doppietta per l'attaccante svedese rossonera che in questa seconda occasione ha raccolto il cross di Soffia e, approfittando di un errore di Lundorf, ha liberato il sinistro superando di nuovo Aprile. Sono incredibili i numeri di Asllani che è solo la seconda giocatrice capace di realizzare una doppietta contro la Juventus in Serie A dopo Chawinga lo scorso settembre; inoltre è ancora la seconda giocatrice in grado di segnare più di 5 reti nelle prime 6 presenze con il Milan in campionato dopo Valentina Giacinti (a quota 8). Nel primo tempo è successo di tutto e la Juventus dopo il doppio passivo ha provato immediatamente a tornare in partita e l'ha fatto con Bonfantini al 31'. Delle quattro reti in Serie A di Bonfantini con la Juventus, questa è la prima arrivata in trasferta; l'attaccante infatti non segnava in una gara esterna di campionato dal 23 febbraio 2020 (quando indossava la maglia della Roma). Nemmeno il tempo di esultare che la situazione si è nuovamente ribaltata e al 32' il Milan ha allungato ancora, portandosi sul 3-1 grazie alla rete di Piemonte. L'attaccante rossonera ha lasciato partire il destro di potenza dal limite dell'area su cui la numero uno bianconera non ha potuto nulla. Un primo tempo ricchissimo di emozioni e gol si è dunque chiuso sul 3-1 per il Milan con l'attacco rossonero (e il tandem Asllani-Piemonte) protagonista.

La ripresa tuttavia non è stata più avara di reti o di occasioni, anzi. La Juventus ha ripreso il gioco con l'intenzione di trovare al più presto un altro gol per tentare di riaprire il match e al 52' ci ha provato Cantore che però ha trovato l'attenta risposta di Giuliani sul suo colpo di testa. Ma è stato un Milan straripante a trovare poi il gol del 4-1 e il poker rossonero è stato realizzato da Mesjasz che dall'interno dell'area piccola - anticipando Gama - non ha dovuto far altro che spingere il pallone in rete. Goleada rossonera ma nonostante i tre gol di scarto la Juventus non ha mai mollato e al 70' ha trovato il gol del 4-2 con Girelli da poco entrata in campo. Anche gli ultimi dieci minuti di gara hanno regalato emozioni da entrambe le parti, prima con la traversa di Adami all'80', poi con il palo di Boattin all'82'. Nelle ultime fasi di gara il Milan ha pensato più a gestire che a costruire ancora e si è chiuso dietro mentre la Juventus ha provato in tutti i modi a bucare la retroguardia rossonera. E nell'ultimo dei 5 minuti di recupero ci è riuscita ancora una volta Girelli con una doppietta tuttavia poco utile ai fini del risultato. Questa però è stata la prima volta che Girelli è andata a segno in Serie A entrando dalla panchina e finora ha già realizzato 7 gol in questo campionato, tanti quanti in tutto lo scorso campionato. E' stata una gara da ricordare per il Milan che è diventata la prima squadra capace di segnare 4 gol alla Juventus in una partita di Serie A. Tre punti d'oro che hanno permesso alle rossonere di Ganz di accorciare a -2 proprio sulla Juventus quarta che con questo ko si è fermata a quota 14 punti in classifica.

Ma questo sabato di Serie A Tim si è aperto alle 12.30 con il lunch match tra Parma e Pomigliano. Al Tardini ha vinto la squadra campana che si è imposta per 3-1 ed ha ottenuto il primo successo in questo campionato. Il Pomigliano non vinceva dal derby campano contro il Napoli nell’ultima giornata dello scorso torneo (3-1) e si è confermata una squadra tosta da battere in trasferta: da inizio 2022, infatti, ha vinto quattro gare su 18 partite giocate in Serie A (2N, 12P) e tutte lontano dallo stadio di casa (Empoli, Inter, Napoli e Parma). E' stata una gara molto combattuta ma da subito il Pomigliano ha provato a rendersi pericoloso con Taty che ci ha provato presto con un destro potente ma centrale dalla distanza; poi al 19' è stata proprio la numero 10 a trovare la rete del vantaggio, raccogliendo il tiro perfetto di Ferrario da calcio d'angolo e battendo Cappelletti di testa. Tre dei quattro gol di Taty in questo campionato sono arrivati su sviluppo di palla ferma: due da corner, uno su rigore. Il Parma ha provato ad uscire fuori e soprattutto sul finire del primo tempo sono arrivate le occasioni più interessanti. Silvioni al 40' col destro ha sfiorato il palo, poi in pieno recupero è stata Cox a girare il pallone di testa verso la porta difesa da Cetinja ma anche questa conclusione si è persa di poco di lato al palo. La ripresa si è aperta con un'altra grande opportunità per il Parma. Questa volta è stata Acuti che ha stoppato il pallone nell'area piccola e ha piazzato il destro verso il secondo palo: conclusione non precisa e che si è persa oltre il legno. Partita equilibrata fino alla rete del 2-0 del Pomigliano che è arrivata al 58' con Konat che col mancino ha segnato il suo primo gol in Serie A, al terzo tiro nello specchio tentato. Poi al 70' ci ha pensato Martinovic a provare a riportare in partita il Parma. Il momentaneo 1-2 ha infatti la sua firma: cross di Acuti e la numero 24 gialloblù ha anticipato tutti realizzando il suo secondo gol nelle ultime cinque presenze in Serie A (tante reti quante nelle precedenti 18 gare giocate nella competizione). All'85' però la partita è stata definitivamente chiusa da Martinez che ha raccolto un lancio lungo e palla al piede ha superato due avversarie e infine Capelletti, spedendo il pallone in porta. Prima rete con il Pomigliano per Martinez che non trovava la via del gol dalla sua ultima presenza in Serie A con la Sampdoria, il 15 maggio scorso (3-1 vs Verona). Il Pomigliano con questo successo ha lasciato l'ultima posizione di classifica, salendo a 4 punti, e ha superato proprio il Parma, fermo a quota 3.

I risultati e il programma della 7ª giornata

Parma-Pomigliano 1-3

19' Taty (PO), 58' Konat (PO), 70' Martinovic (PA), 85' Martinez (PO)

Milan-Juventus 4-3

23', 25' Asllani (M), 31' Bonfantini (J), 32' Piemonte (M), 62' Mesjasz (M), 70', 95' Girelli (J)

Domenica 23 ottobre – ore 12.30

Roma-Como Women (diretta su TimVision)

Stadio Tre Fontane – Roma

Domenica 23 ottobre – ore 14.30

Fiorentina-Sampdoria (diretta su TimVision)

Comunale P. Torrini – Sesto Fiorentino (FI)

Sassuolo-Inter (diretta su TimVision)

Stadio E. Ricci – Sassuolo (MO)

Programma della 8ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

Inter-Roma

Pomigliano-Milan

Juventus-Fiorentina

Como Women-Sassuolo

Sampdoria-Parma