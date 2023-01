Serie A femminile, nella 15^ giornata spicca il derby Milan-Inter

La 15ª giornata della Serie A TIM si aprirà nel segno del derby di Milano, una gara che oltre a regalare spettacolo - nei sette precedenti sono state segnate 27 reti, per una media di quasi quattro gol a partita - potrebbe definire la composizione delle due poule che caratterizzeranno la seconda fase del campionato. In caso di pareggio il Milan chiuderebbe definitivamente i giochi, condannando Pomigliano, Sassuolo, Como, Sampdoria e Parma a giocarsi tra di loro la salvezza.

Alle 14.30 al centro sportivo ‘Vismara’ prenderà il via il big match tra Milan e Inter. Dopo aver vinto i primi quattro derby di Serie A, le rossonere sono state sconfitte i due dei tre più recenti. L’undici di Maurizio Ganz è però reduce da tre successi di fila, non subisce gol da quasi due mesi ed è quindi pronto a invertire il trend. Le osservate speciali saranno da una parte Asllani, miglior marcatrice della squadra con otto reti in 12 gare disputate, e dall’altra Chawinga, top scorer del campionato con 10 centri.

Domenica il programma ripartirà dalle campionesse d’Italia della Juve, attese alle 12.30 dall’incontro casalingo contro il Sampdoria, tornata a segnare in Coppa Italia dopo un digiuno di gol che in Serie A durava da sette turni. Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sullo stadio ‘Tardini’ dove andrà in scena lo scontro salvezza tra Parma e Como, due formazioni che - situazione di classifica a parte - hanno dimostrato di essere in salute e di poter dare filo da torcere anche alle avversarie più quotate. La giornata si chiuderà alle 14.30 allo stadio ‘Tre Fontane’, teatro del confronto tra la Roma capolista e il Sassuolo, che ha appena ufficializzato il ritorno di Sabatino.