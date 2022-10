Serie A femminile, Roma e Juventus a valanga

A Vinovo, nella sfida tra le campionesse d’Italia in carica e le Pantere di Romaniello – fanalino di coda con Como e Sassuolo – la partita gode di un totale equilibrio nella prima mezz’ora, con nessuna grande occasione né per le piemontesi né per le campane. Il primo squillo del match arriva al 31’, con Cantore che calcia potente inquadrando lo specchio della porta trovando però l’opposizione di un’attenta Cetinja, che respinge con i pugni e mantiene lo 0-0. Con il passare del tempo la squadra di Montemurro guadagna metri, mentre le ospiti arretrano e faticano a difendere. A inizio ripresa le campane restano in inferiorità numerica per un doppio giallo rimediato da Giammarino e da quell’episodio il match prende una sola direzione. Le padrone di casa sbloccano il parziale al 57’ proprio con Cantore, che con una bella girata di testa sfrutta il cross pennellato da Nildén e firma il secondo gol stagionale in campionato, diventando inoltre la più giovane giocatrice in doppia cifra di reti dall’inizio della Serie A 21-22 – 10 firme per la classe ’99 nel periodo. La partita è in discesa per la Juventus, che però perde per infortunio sia Gunnarsdottir che Bonfantini, rilevate da Grosso e da Bonansea (l’attaccante è tornata a disposizione dopo l’infortunio che l’aveva fermata ai box un mese fa ed è scesa in campo sia nella sfida con il Koge in Champions che in quella di oggi con il Pomigliano). Al 69’ dentro Duljan al posto di Boattin, ed è proprio il difensore svedese che contribuisce alla rete del raddoppio, servendo l’assist a Caruso all’81’. Passaggio preciso della 19enne ex Kristianstads e destro vincente da fuori area della centrocampista bianconera, che realizza il 23° gol in campionato in maglia bianconera, agganciando Valentina Cernoia al terzo posto della classifica marcatrici del club in Serie A, alle spalle di Girelli (63) e Bonansea (49). In pieno recupero arriva infine il tris di Zamanian, subentrata a Beerensteyn all’83’, efficace nel tap-in dopo la respinta corta di Cetinja su Duljan.