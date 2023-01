Serie A femminile, Roma e Juventus vittorie per 5-0

Nell’anticipo dell’ora di pranzo, andato in scena a Vinovo tra Juventus e Sampdoria, le padrone di casa sbloccano il parziale dopo nemmeno due minuti: tiro di Beerensteyn, Odden respinge con i pugni ma il pallone lo raccoglie Girelli, che non sbaglia il tap-in e porta avanti le bianconere. Le blucerchiate faticano a riorganizzarsi e al 18’ subiscono il raddoppio: lancio di Gama dal fondo, Cantore aggancia e con un pallonetto chirurgico scavalca il portiere avversario, realizzando il quarto centro contro la squadra ligure (solo contro l’Empoli – cinque – ha fatto meglio). Al 36’ Pedersen sfiora il tris: conclusione potente ma c’è il palo a dirle di no. Nella ripresa il copione non cambia e le undici di Cincotta incassano altri due gol: il primo al 55’, siglato da Girelli di testa, imbeccata da una Gama in veste iperoffensiva; il secondo al 62’, ad opera di Caruso, che raccoglie il suggerimento di Boattin e con un sinistro preciso punisce ancora Odden. La Samp mantiene uno spirito combattivo ma al 64’ Girelli cala la cinquina, sfruttando un errore dell’estremo difensore avversario. Termina 5-0 all’”Ale e Ricky” di Vinovo, con le bianconere che rimangono seconde a -5 dalla Roma.

Arriva infatti in questo turno il 13° successo delle prime della classe, che battono 5-0 il Sassuolo di Piovani e confermano la leadership nel torneo. Al Tre Fontane bastano tre minuti alle padrone di casa per portarsi in vantaggio: cross di Greggi, Glionna di testa centra la traversa e Giacinti non sbaglia il tap-in. Al 26’ l’ex Milan confeziona il raddoppio per Andressa: filtrante per la brasiliana, che davanti a Kresche non fallisce il 2-0. Alla mezzora matura il tris: errore di Filangeri, Giacinti le ruba palla e col piattone trova il tris nel match oltre che la sua prima doppietta col club capitolino in tutte le competizioni. Il punteggio del primo tempo si arrotonda ulteriormente nella ripresa: al 62’ Giugliano cala il poker con un destro al volo imprendibile per il portiere neroverde, mentre al 70’ Andressa sigilla il risultato. Destro violento dal limite di Haavi, Kresche non trattiene ed è tutto facile per l’ex Barcellona, che firma il quinto gol da inizio 2023 nel massimo campionato. Finisce 5-0 anche al Tre Fontane, con la goleada della Roma di Spugna, che si traduce con la 13ª vittoria in 15 partite (nei Top-5 campionati europei in corso solo il Barcellona, 15, la precede) e colleziona il nono clean sheet nella competizione 22-23. Il Sassuolo rimane invece quartultimo a 11 punti, appaiato al Como, sconfitto dal Parma nell’ultimo match del weekend.