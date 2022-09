Serie A femminile, Sampdoria e Fiorentina in vetta. I risultati della 3^ giornata

Le viola battono 2-1 il Parma, 3-1 delle rossonere sul Sassuolo, la prodezza di Rincòn vale il terzo successo stagionale delle blucerchiate

Redazione ITASportPress

La 3ª giornata di Serie A Tim si chiude con le vittorie di Fiorentina, Sampdoria e Milan, viola e blucerchiate si riprendono la vetta.

Dopo i primi 270 minuti del campionato 22/23, la parte alta della classifica rimane invariata: la Fiorentina di Panico e la Sampdoria di Cincotta centrano il terzo successo stagionale e viaggiano a punteggio pieno. Al “Pietro Torrini” di Sesto Fiorentino il match si sblocca dopo appena tre minuti grazie al calcio di rigore guadagnato da Catena – atterrata in area gialloblù da Pirone – e trasformato da Kajan. Le viola tengono un ritmo altissimo e nella prima mezzora sprecano due chance per il raddoppio: la prima al 12’ ancora con Kajan (piattone alto sopra la traversa per l’ungherese, servita a perfezione da Mijatovic); la seconda al 26’ con Catena, che con un pallonetto sfiora il palo. A inizio ripresa le padrone di casa sembrano in controllo del match ma al 54’ l’ex Martinovic firma il pareggio, sfruttando di testa il suggerimento di Marchao. L’equilibrio sul campo delle toscane però dura appena tre minuti: al minuto 57' infatti Mijatovic crossa in mezzo, Monnechi calcia al volo centrando la traversa e Catena in agguato ribatte in rete alle spalle di Capelletti. Nella mezzora finale è la squadra di Panico a dettare i ritmi anche se, nonostante altri due tentativi ben orchestrati da Boquete (conclusione imprecisa dopo una bella finta in area) e Sabatino (intervento prodigioso dell’estremo difensore crociato) al triplice fischio il punteggio resta invariato. Le viola conquistano tre punti, il quinto successo di fila nel massimo campionato (striscia che mancava dal settembre 2020), e la vetta della classifica a quota nove.

Arriva, in questo turno di Serie A Tim, la prima vittoria nel torneo in corso per il Milan di Ganz, che si impone 3-1 sul Sassuolo e stacca così Como, Pomigliano e le avversarie di giornata dal fondo della classifica, dove tutte e tre coabitano a 0 punti. Sul campo delle rossonere il vantaggio si concretizza dopo due minuti con un’incornata perfetta di Vigilucci – prima firma in rossonero per l’ex Fiorentina – su assist di Tucceri. Al 20’ il raddoppio porta la firma di Grimshaw, che salta Kresche – fatale la scelta del portiere di uscire dall’area nel tentativo di cogliere la scozzese in controtempo – e insacca il pallone del 2-0 con un diagonale fin troppo facile. Alla mezzora Thomas, ben servita da Tucceri, manca di un soffio il tris, ma la terza rete del match è il Sassuolo a realizzarla, a inizio ripresa. L’ex Milan Jane finalizza un assist involontario di Pondini e con il destro non sbaglia accorciando le distanze. La squadra di Ganz accusa il colpo e nei venti successivi subisce le offensive neroverdi, fallite prima da Clelland, in leggero ritardo sul pallone basso di Dongus, e poi da Popadinova, schermata invece da un’attentissima Giuliani. Nel momento più vivace delle emiliane arriva però il 3-1 del Diavolo: punizione dalla trequarti, Kresche non tiene il pallone e Mesjasz con la punta del piede chiude la partita.

Successo al fotofinish infine per la Sampdoria di Cincotta, che strappa tre punti sul campo del Como grazie a una magia di Rincòn al termine di una gara molto combattuta. Nel corso dei 90’ le occasioni non mancano da entrambe le parti, ma è la squadra di de la Fuente che va più vicina al gol, sfiorato con due pali colpiti da Beccari (la più ispirata del match) e Kubassova, e con Di Luzio a inizio ripresa. Per le liguri buone le chance di Re, Gago, Tarenzi e Baldi, ma per sbloccare il punteggio bisogna aspettare ben 93 minuti, quando Rincòn trasforma dal limite un calcio di punizione: destro perfetto, Korenciova non ci arriva e la Samp festeggia la terza vittoria stagionale in Serie A Tim, oltre che il primato in classifica condiviso con la Fiorentina. Nel prossimo turno le prime della classe dovranno difendere la vetta nei big match con Roma e Inter.

Risultati dei posticipi della 3ª giornata di Serie A Tim 2022/23

Fiorentina-Parma 2-1

3’ rig. Kajan (F), 54’ Martinovic (P), 57’ Catena (F)

Como Women-Sampdoria 0-1

90’+3’ Rincòn (S)

Milan-Sassuolo 3-1

2’ Vigilucci (M), 20’ Grimshaw (M), 48’ Jane (S), 81’ Mesjasz (M)

Juventus-Roma 1-0

(giocata venerdì)

Inter-Pomigliano 6-1

(giocata ieri)

Programma della 4ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Sabato 24 e domenica 25 settembre

Sassuolo-Juventus

Parma-Milan

Roma-Fiorentina

Pomigliano-Como Women

Sampdoria-Inter