Serie A femminile, seconda giornata: il punto

Karchouni firma al 93’ il primo storico punto delle nerazzurre con le bianconere in campionato, secondo ko stagionale per Pomigliano e Como Women

Redazione ITASportPress

Dopo il successo della Roma sul Milan nell’anticipo del sabato, i posticipi domenicali della 2ª giornata della Serie A Tim 2022/23 si sono chiusi con il pareggio pirotecnico tra Juventus e Inter e i successi di Sampdoria e Fiorentina. Stasera al Tardini era in programma l’ultimo match di questo turno tra Parma e Sassuolo e a prevalere è stata la squadra ducale per 2-1.

Spicca, nella seconda domenica di Serie A Tim, il 3-3 maturato a Vinovo tra Juventus e Inter. Dopo sei vittorie in sei confronti nel massimo campionato, le bianconere vengono frenate dalle nerazzurre, che agguantano il pareggio in extremis dopo una sfida combattuta ed emozionante. Sul campo delle Campionesse d’Italia in carica, al 35’ la gara sembra ancora una volta a senso unico, dato che le padrone di casa si trovano sopra di due reti: al 13’ la firma di Cantore – brava a finalizzare il passaggio di Caruso e a battere Durante con una conclusione chirurgica – e al 35’ quella di Beerensteyn, che scarta la difesa avversaria e scaglia il pallone sotto l’incrocio dei pali, andando a bersaglio anche nella seconda giornata, dopo il gol ai danni del Como all’esordio. A inizio ripresa però l’Inter parte con il piglio giusto e accorcia le distanze con Chawinga: azione fulminea delle ospiti, con Karchouni che serve la compagna, rapidissima a disinnescare la retroguardia bianconera e a trafiggere Peyraud-Magnin. Le lombarde vanno vicino al 2-2 con Nchout al 55’, ma il portiere della Juventus si supera e devia in corner il mancino potente della camerunense. Poco dopo sono le undici di Montemurro a sfiorare il tris, ma Caruso non impatta bene di testa il cross di Cantore perché marcata stretta da Merlo. Al 61’ il punteggio torna in equilibrio: Chawinga, lasciata libera sul secondo palo, raccoglie un pallone inizialmente allontanato dalla difesa juventina, e con un gran sinistro lo spedisce in porta, diventando la prima giocatrice dell’Inter capace di firmare una doppietta contro la Juventus in Serie A. Sul 2-2 le squadre si allungano e le occasioni aumentano, ma l’esito del confronto si decide al fotofinish. Al 90’ Girelli porta le compagne sul 3-2 sfruttando un passaggio magistrale di Cernoia in profondità, ma nel terzo dei sei minuti di recupero le milanesi rispondono nuovamente con la magia di Karchouni: voleè imprendibile della francese che sigla il definitivo 3-3. Primo punto conquistato dall’Inter contro la Juventus nel massimo campionato, che diventa anche, dopo Empoli e Milan, una delle tre formazioni capaci di rifilare tre reti alle bianconere in un match di Serie A.

Nella seconda domenica di campionato vince, ancora in rimonta, la Sampdoria di Cincotta, che supera 2-1 il Pomigliano al "Tre Campanili". Sul campo delle blucerchiate, a sbloccare il parziale sono le ospiti dopo appena 10 minuti: l’ex Novellino serve bene Taty, la brasiliana vince il contrasto con Conc e batte Tampieri sul primo palo. Le padrone di casa reagiscono subito e dopo una bella parata di Cetinja su Gago si portano sull’1-1 grazie alla punizione perfetta di Spinelli. È il terzo gol da fuori area per la classe ’94 nelle ultime tre stagioni di Serie A – primato tra i difensori condiviso con Linda Tucceri. All’intervallo la gara è in perfetto equilibrio sia nel punteggio che per le occasioni create, ma nella ripresa sono le liguri ad aumentare il pressing e a farsi pericolose nell’area granata. Al 69’ si concretizza l’episodio che decide la partita: Tarenzi viene atterrata fallosamente da Konat nell’area del Pomigliano e l’arbitro concede il penalty. Sul dischetto si presenta Rincòn, che con un destro potente batte Cetinja, sigillando la vittoria della squadra blucerchiata, a punteggio pieno dopo le prime due giornate con Roma e Fiorentina.

Vincono infatti, nella terza sfida di questa domenica, anche le viola di Panico. Al “Pietro Torrini” le padrone di casa si portano in vantaggio dopo appena otto minuti con l'americana Jackmon, che di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, anticipa tutti e batte Korenciova tra i pali. Il raddoppio arriva allo scoccare del quarto d’ora: bel passaggio di Huchet in profondità, Boquete raccoglie il pallone, resiste all’azione di disturbo di Rizzon e non sbaglia a tu per tu con il portiere delle lariane. Nonostante le due reti subite le ospiti non demordono e al 35’ accorciano le distanze con Kubassova: tocco in verticale di Picchi, la giocatrice estone scatta in posizione regolare e realizza la sua prima firma nel massimo campionato. Nella ripresa i ritmi si abbassano così come il numero di occasioni per andare a bersaglio. Anche i cambi – di Panico da una parte e di de la Fuente dall’altra – non incidono sull’andamento del match, nel finale però è decisivo un intervento di Schroffenegger sul tap-in a colpo sicuro di Stapelfeldt, che vale i tre punti per le toscane. Con quello di oggi sono quattro i successi consecutivi della Viola nel massimo campionato, striscia che mancava da maggio 2021. La Fiorentina inoltre – che per la terza stagione di Serie A ha collezionato due vittorie nelle prime due partite stagionali dopo il 2016/17 e il 2020/21 – è una delle tre formazioni a punteggio nella competizione in corso, insieme a Roma e Sampdoria.

Risultato dei posticipi della 2ª giornata di Serie A Tim 2022/23

Sampdoria-Pomigliano 2-1

10’ Taty (P), 25’ Spinelli (S), 69’ rig. Rincòn (S)

Juventus-Inter 3-3

13’ Cantore (J), 35’ Beerensteyn (J), 46’ Chawinga (I), 61’ Chawinga (I), 90’ Girelli (J), 90’+3’ Karchouni (I)

Fiorentina-Como Women 2-1

8’ Jackmon (F), 15’ Boquete (F), 35’ Kubassova (C)

Parma-Sassuolo 2-1

(lunedì ore 19.00, diretta TimVision)

Roma-Milan 2-0

(giocata sabato)

Programma della 3ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre

Juventus-Roma

Inter-Pomigliano

Fiorentina-Parma

Como Women-Sampdoria

Milan-Sassuolo