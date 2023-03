Serie A femminile, stabilito il calendario di poule scudetto e salvezza

Le 10 protagoniste del campionato, che si porteranno dietro i punti ottenuti nelle prime 18 giornate, conoscono il loro cammino fino al 27 maggio

Redazione ITASportPress

Nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo riparte la lunga corsa verso lo scudetto e verso la salvezza. Dopo la sosta per le semifinali della Coppa Italia Femminile Ferrovie dello Stato Italiane (andata il 4 e 5 marzo, ritorno sabato 11), la Serie A Femminile TIM tornerà con l'inizio delle due poule, quella da cui usciranno i nomi delle squadre qualificate alla UEFA Women's Champions League e quella che vedrà l'ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con la seconda del campionato di Serie B.

Da oggi, le dieci squadre protagoniste della Serie A conoscono il loro cammino fino al 27 maggio, giorno in cui si concluderà una stagione che proseguirà poi con la finale di Coppa Italia e con l'impegno della Nazionale nel Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, contino i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

POULE SCUDETTO Fiorentina-Roma e Juventus-Milan: queste le prime due partite della poule scudetto, con l'Inter che sarà la prima squadra a osservare il turno di riposo. Le squadre si porteranno dietro i punti della prima fase, con le giallorosse di Spugna che ripartiranno quindi dal +8 delle prime 18 giornate e da una marcia che ha visto la capolista perdere gli unici punti contro la Juventus, nei due scontri diretti giocati a Vinovo e al Tre Fontane.

Roma che riposerà alla seconda giornata, mentre in quella successiva toccherà alla Juve, che ha cinque punti di vantaggio sul terzo posto occupato dall'Inter e sei su Milan e Fiorentina. Chiusura da brividi, con la Fiorentina - unica squadra della poule scudetto non impegnata nelle semifinali di Coppa Italia e che non potrà quindi disputare la finale tra il 2 e il 4 giugno - che sarà l'ultima a riposare: alla quinta e alla decima giornata, i due derby di Milano e soprattutto Roma-Juventus, con andata nella Capitale e ritorno a Torino.

POULE SCUDETTO - Prima giornata (18-19 marzo)

Fiorentina-Roma

Juventus-Milan

Riposa: Inter

POULE SALVEZZA Sarà avvincente anche la lotta per non retrocedere, che vede il Sassuolo - due vittorie nelle ultime due partite della prima fase - a 17 punti avanti rispetto a Pomigliano (14), Parma (13), Como (11) e Sampdoria (10). Le neroverdi inizieranno la poule salvezza proprio contro le blucerchiate, con Pomigliano-Parma che sarà l'altra partita in programma: riposerà il Como.

Alla seconda giornata il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, con le gialloblù che riposeranno all'ultima giornata: il Sassuolo chiuderà in casa contro il Como, stesso discorso per il Pomigliano contro la Sampdoria. Per la squadra che si piazzerà quarta nella poule salvezza - anche qui, le cinque protagoniste si porteranno dietro i punti della prima fase - la stagione non finirà, ma ci sarà in programma uno spareggio contro la seconda classificata del campionato di Serie B.

POULE SALVEZZA - Prima giornata (18-19 marzo)

Pomigliano-Parma

Sassuolo-Sampdoria

Riposa: Como Women