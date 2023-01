Serie A, focus sui due anticipi di venerdì 27. C’è chi eguaglierà Roby Baggio

Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di Serie A TIM disputate di venerdì (3V, 1N, 2P) e non restano a secco in una gara di campionato in questo giorno della settimana dal febbraio 2016, quando pareggiarono 0-0 contro la Juventus al Dall`Ara. Lo Spezia invece ha perso tutte le cinque partite di disputate di venerdì, subendo una media di 3 gol a partita (15 totali).