Serie A, gennaio da favola: tutti gli appuntamenti allo stadio e in tv

Grande scorpacciata di calcio a gennaio

Sarà un gennaio ricchissimo per i tifosi della Serie A TIM con cinque giornate di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e anche l'assegnazione del primo trofeo del 2023: la EA Sports Supercup che verrà contesa a Riad dal Milan Campione d`Italia e dall'Inter, detentrice della Coppa Italia. Subito un big match mercoledì 4 gennaio alla ripresa: Inter-Napoli, alle 20.45 in contemporanea con Udinese-Empoli. Alle 18.30 altre due partite, Fiorentina-Monza e Cremonese-Juventus. Sempre proseguendo a ritroso alle 16.30 scenderanno in campo Roma-Bologna e Lecce-Lazio, mentre alle 14.30 giocheranno Torino-Hellas Verona e Spezia-Atalanta. Saranno però Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria ad aprire il 2023 della Serie A.

La diciassettesima giornata prenderà il via sabato 7 gennaio con Fiorentina-Sassuolo alle 15.00, Juventus-Udinese alle 18.00 e Monza-Inter alle 20.45. Domenica alle 12.30 la Salernitana dell`ex Davide Nicola ospita il Torino, mentre un altro ex, Maurizio Sarri, accoglierà con la sua Lazio l`Empoli, alle 15.00 in contemporanea a Spezia-Lecce. Alle 18.00 in programma Napoli-Sampdoria, mentre il big match di giornata è previsto alle 20.45: Milan-Roma. Due i posticipi di lunedì 9 gennaio Hellas Verona-Cremonese alle 18.30 e Bologna-Atalanta alle 20.45.

Nemmeno il tempo di assimilare la giornata di campionato e si torna in campo martedì, mercoledì e giovedì con gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: il 10 gennaio c`è Inter-Parma alle 21.00, l`11 Milan Torino, alla stessa ora, e il 12 gennaio, Fiorentina-Sampdoria alle 18.30 e Roma-Genoa alle 21.00.

La diciottesima giornata di Serie A TIM, invece si aprirà con il botto: venerdì 13 gennaio è in programma alle 20.45 Napoli-Juventus. Sabato in campo Cremonese-Monza alle 15.00, Lecce-Milan alle 18.00 e Inter-Hellas Verona alle 20.45. Domenica alle 12.30 la Lazio farà visita al Sassuolo, mentre alle 15.00 si giocheranno Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Atalanta-Salernitana, alle 18.00 e Roma-Fiorentina, alle 20.45 chiuderanno la domenica di campionato ma non il turno che si concluderà lunedì sera con Empoli-Sampdoria.

Settimana ricchissima anche quella successiva con Napoli-Cremonese martedì 17 gennaio alle 21.00 per gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, la Finale di EA Sports Supercup tra Milan e Inter mercoledì 18 gennaio e gli ultimi tre match di Coppa Italia Frecciarossa giovedì 19 gennaio: Atalanta-Spezia alle 15.00, Lazio Bologna alle 18.00 e infine Juventus-Monza alle 21.00.

Giocheranno entrambe in posticipo la diciannovesima di Serie A TIM le squadre impegnate a Riad: lunedì 23 gennaio l`Inter ospiterà l`Empoli, mentre martedì 24 il Milan farà visita alla Lazio in una delle partite più interessanti della giornata. Spicca anche la sfida tra Juventus e Atalanta di domenica 22 gennaio alle 20.45. Sabato in campo Hellas Verona-Lecce alle 15.00, Salernitana-Napoli, derby campano, alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45. Domenica in programma Sampdoria-Udinese alle 12.30, Monza-Sassuolo alle 15.00 e Spezia-Roma alle 18.00. Lunedì alle 18.30 ci sarà Bologna-Cremonese.

Nessun impegno nella settimana che porterà alla ventesima giornata, prima di ritorno, che però comincerà di venerdì con Bologna-Spezia alle 18.30 e Lecce-Salernitana alle 20.45. Sabato in programma Empoli-Torino alle 15.00, Cremonese-Inter alle 18.00 e Atalanta-Sampdoria alle 20.45. Domenica si comincia con Milan-Sassuolo all`ora di pranzo per proseguire con Juventus-Monza alle 15.00 e Lazio-Fiorentina alle 18.00. Alle 20.45 spicca Napoli-Roma, mentre lunedì 30 il mese di gennaio si chiuderà in bellezza con Udinese-Hellas Verona.

Tutte le partite saranno trasmesse in diritta da Dazn, Sky e Mediaset per un mese da urlo anche nel salotto di casa davanti alla tv.