Serie A, incontro col governo: “Massima severità verso i violenti”

Al vaglio misure più stringenti in tema di divieti di trasferte in vista del prossimo futuro, ma al momento nessuna novità normativa. Si può riassumere così l'incontro tra il governo e i vertici del calcio della Serie A. La riunione si è svolta al Viminale dopo gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma in A1 lo scorso week end.

Oggi, mercoledì 11 gennaio, si è tenuto al Viminale l'atteso vertice in seguito agli scontri tra ultrà della Roma e del Napoli in A1 dello scorso 8 gennaio. Sono stati analizzati i dati degli ultimi 4 anni, periodo nel quale gli episodi di violenza sono diminuiti. Per questo motivo non ci sarà nessuna novità normativa in quanto le leggi attuali sono considerate sufficienti per contrastare il fenomeno. Il ministro Piantedosi si è però detto pronto, in caso di altri episodi, a prendere in considerazione l'ipotesi di vietare alcune trasferte in base alle indicazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive.