Serie A, i commenti di allenatori e dirigenti dopo pubblicazione calendario

Dopo la pubblicazione del calendario di Serie A, sono arrivati i commenti di molti allenatori e dirigenti di club che hanno espresso il loro giudizio.

BOLOGNA - Questo il commento del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori dopo la pubblicazione del calendario del nuovo campionato: “E’ un percorso abbastanza equilibrato: cominciamo con due trasferte impegnative contro la Lazio e i campioni d’Italia del Milan intervallate da due gare interne contro Verona e Salernitana. Sarà importante farci trovare pronti fin dalle prime giornate per fare una buona partenza, anche perché ci troveremo di fronte una stagione anomala per tutti vista la lunga pausa mondiale da metà novembre a gennaio: 15 partite nella prima parte, 23 dal 4 gennaio in poi. Più in generale è curioso notare che affronteremo tutte le grandi in trasferta all’andata e in casa al ritorno. Resto però dell’idea che il calendario incida fino a un certo punto sul percorso di una squadra”.

CREMONESE - Massimiliano Alvini ha seguito in diretta streaming il sorteggio del calendario Serie A Tim 2022/23. Il destino vuole che, nel fine settimana del 13/14 agosto, il cammino della Cremonese inizi proprio da Firenze, la sua città. “Me lo aspettavo – commenta il tecnico di Fucecchio – Ero convinto che avremmo immediatamente incontrato la Fiorentina e una tra le grandi big. Così è stato: prima andremo a Firenze e poi a Roma. Mi ritengo fortunato nell’esordire in Serie A proprio in questa città”.

Il cammino dell’andata differirà dal ritorno, ma la circostanza non preoccupa Alvini che spiega: “Non credo sia un fattore determinante; lo sarà invece la lunga pausa che affronteremo. La sosta sarà un’anomalia per tutti e alla fine potrà incidere. Sono convinto che l’immediato dopo Mondiale sarà un momento chiave; ad ogni modo il campionato in generale e la lotta salvezza si decideranno nelle battute finali della stagione”.

L’allenatore dei grigiorossi rimarca poi lo spirito che dovrà animare la Cremo dal principio: “Noi – dice – affronteremo ogni partita con la voglia e il coraggio necessari per mettere in campo quelli che saranno i nostri punti di forza. Ci attende un inizio molto duro: la prima giornata a Firenze, la seconda a Roma, la terza con il Torino, poi l’inter a Milano. Sono partite molto difficili sulla carta, ma non è quella a contare. A determinare saranno invece il campo e le prestazioni: dobbiamo esserne immediatamente consapevoli”.

INTER - La stagione dell'Inter avrà inizio ufficialmente nel weekend del 13-14 agosto e partirà dal Via del Mare di Lecce, dove i nerazzurri affronteranno la squadra neopromossa pugliese nella prima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha commentato così il sorteggio dei calendari: "Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce: sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti". "Nel campionato italiano nessuna partita è facile: giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene".

LECCE - Queste le dichiarazioni del tecnico Marco Baroni sul calendario del campionato Serie A TIM 2022/23. “Ieri è stato il giorno del nostro raduno in sede e da domani inizierà la fase del pre ritiro. Oggi è stato reso noto il calendario della nuova stagione. Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Ci siamo congedati da loro la sera della gara con il Pordenone e tra non molto li ritroveremo nel nostro Via del Mare per la prima gara di campionato con l'Inter. Ogni gara che ci riserverà questo torneo sarà estremamente impegnativo, ma è nostra intenzione dare il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo. Ogni gara saràuna sfida e dovremo guardare esclusivamente a quello che faremo per farci trovare pronti a ogni appuntamento. Guardando il calendario la prima e l'ultima giornata verranno disputate a casa nostra, dove i nostri tifosi sono sempre numerosi e rappresentano una spinta in più. Ogni gara sarà una estrema gioia sia per noi che per i nostri tifosi, che saranno sempre presenti al nostro fianco”.

MILAN - Le parole del tecnico rossonero Pioli: Ha imparato – soprattutto lo scorso campionato – a non fare troppi ragionamenti sul calendario. Anche perché il suo Milan è stato in grado di superare quasi tutti gli scogli a dispetto del coefficiente di difficoltà. Stefano Pioli conta i giorni che lo separano dal raduno del 4 luglio a Milanello, e commenta così il cammino che attende il Diavolo: “E’ un inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni”.

SAMPDORIA - Marco Giampaolo ha commentato così il calendario della Sampdoria nella Serie A TIM 2022/23, svelato oggi negli studi di DAZN: «Quest’anno proprio nel mezzo del campionato c’è il Mondiale. È l’unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere il ritmo partita. Dovremo essere bravi a programmare ogni domenica di pausa una gara di livello alto. Affronteremo questo campionato come tutti gli altri: facendoci trovare pronti».

Novità. Curiosamente i blucerchiati giocheranno entrambe le prime due giornate al “Ferraris”, con due avversarie del calibro di Atalanta e Juventus. Giampaolo, che non è tipo da pronostici, vuole scherzarci su: «Male che vada, facciamo quattro punti. Tornando seri, il fattore casa sfortunatamente negli ultimi anni conta sempre meno. Ma ce le giocheremo». La Serie A ha annunciato anche una novità: date e orari saranno resi noti con grande anticipo rispetto al passato. Una piacevole sorpresa per il mister blucerchiato. «Penso che sapere con precisione e anticipo quando si giocherà sarà un vantaggio – ammette a colloquio con il sito ufficiale sampdoria.it -, sia dal punto di vista tecnico di preparazione alla gara ma anche e soprattutto organizzativo».

UDINESE - Ufficializzato il calendario della nuova Serie A TIM 2022-23 che vedrà subito l'Udinese impegnata contro i rossoneri in trasferta al Giuseppe Meazza. Queste le parole del nuovo tecnico bianconero Sottil in merito al percorso dei bianconeri: "Una partenza molto impegnativa e difficile ma allo stesso tempo molto affascinante contro i campioni d'Italia del Milan per poi seguire con Salernitana e Monza fino a concludere il nostro percorso contro la Juventus il 4 giugno. Ci faremo trovare pronti perché avremo subito una partenza a San Siro molto stimolante".