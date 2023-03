Serie A, il gol più bello del mese di marzo è di Kvicha Kvaratskhelia

Il riconoscimento per il mese di marzo rivolto al fantasista del Napoli, che non smette di incantare

Kvicha Kvaratskhelia continua a sorprendere tutti, dai tifosi agli ammiratori, raggiungendo un altro riconoscimento. Il fantasista del Napoli, infatti, è stato premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello del mese di marzo. Il gol in questione è quello di due settimane fa, l'11 febbraio, quando il georgiano si inventò la rete del vantaggio contro l'Atalanta. Triplo dribbling, doppia sterzata e destro secco a battere il portiere, con il Maradona che esulta ed intona cori per il numero 77.