Serie A, il grande record del difensore dell’Inter Dimarco

Un difensore che impressione

Redazione ITASportPress

L’Inter ha vinto per la settima volta la EA SPORTS SUPERCUP (al pari del Milan), conquistando il trofeo per la seconda volta di fila (ci era già riuscito nel 2005 e nel 2006) e avvicinandosi alla Juventus (9) nella classifica delle squadre più vincenti in questa manifestazione. Festa grande, naturalmente anche per Simone Inzaghi che vincendo per la quarta volta la Supercoppa (due con la Lazio e due con l`Inter) ha eguagliato Marcello Lippi e Fabio Capello come tecnici più vincente nella competizione.

Era dal 2013 (Juventus-Lazio 4-0) che la finale di Supercoppa non veniva vinta da una squadra con almeno tre gol di scarto, mentre dal 2007, in tutte le precedenti 14 finali, la squadra detentrice dello Scudetto aveva sempre segnato; l’ultima a non riuscirci prima del Milan stasera era stata l’Inter il 19 agosto 2007 (0-1 vs Roma).

La vittoria dell`Inter è stata la prima in assoluto contro il Milan in una finale; nelle precedenti due occasioni (Coppa Italia nel 1977 e Supercoppa Italiana nel 2011), i rossoneri avevano vinto segnando sempre due reti, mentre prima di quella neroazzurra, l`ultima squadra che aveva segnato due gol nei primi 25 minuti di gioco in una finale di Supercoppa Italiana era stata la Roma proprio contro i nerazzurri nel 2006 (reti di Mancini e Aquilani).

Sempre a proposito di gol: dopo aver sempre segnato nelle prime 10 finali disputate di questa competizione, il Milan non ha segnato nelle ultime (0-1 vs Juventus nel 2019, 0-3 stasera).

Lautaro Martínez ha realizzato 12 gol in questa stagione in tutte le competizioni, tra i giocatori della Serie A TIM solo Osimhen (13) ne conta di più finora, mentre Edin Dzeko ha partecipato a sei gol (5 reti, 1 assist) nelle sue ultime sei gare da titolare in tutte le competizioni. Infine, tra i giocatori della Serie A TIM, nessun difensore ha preso parte a più gol di Federico Dimarco in tutte le competizioni in questa stagione: sette, frutto di quattro gol e tre assist.