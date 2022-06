Serie A in tv, Tim rinnova offerta con DAZN

A metà agosto ricomincia la Serie A e prendono quota le offerte per godere del calcio standosene comodamente a casa davanti la tv. DAZN – TIM rinnova l’offerta per il calcio e per acquistare DAZN a prezzo scontato in vista della Serie A 2022/23. Dopo l’offerta scaduta nella giornata di sabato 25 giugno, la compagnia telefonica punterà ancora sul prezzo per attirare nuovi clienti. Mentre DAZN ha svelato un nuovo listino che prevede un prezzo base da 29,99 euro al mese con piano standard e un piano plus da 39,99 euro al mese, TIM ha deciso di spingersi ancora oltre. Fino al prossimo 30 luglio, infatti, TimVision resterà sul mercato con un’offerta per calcio e sport a 0 euro fino al 31 agosto 2022, 19,99 euro al mese dal 1° settembre e per 12 mesi (poi 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023).