Serie A, in una squadra segnano solo stranieri: il dato e la classifica

Un curioso dato è stato evidenziato in queste ore da Sky . In Serie A c'è una squadra nella quale vanno a segno solo calciatori stranieri . Ebbene sì, perché tra le venti formazioni del massimo torneo italiano, c'è un'altissima percentuale di gol realizzata da giocatori non italiani.

Serie A: classifica con la percentuale dei gol stranieri

Come anticipato, è il Bologna ad avere la percentuale più alta di gol realizzati da stranieri. Per l'esattezza il 100% con 12 gol in questo campionato di Serie A. Al secondo posto il Milan con 24 gol totali con il 95,7% messo a segno da non italiani. Terzo il Torino, a quota 90%.