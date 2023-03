Serie A, la Juventus è la squadra più seguita in tv: la classifica

Il campionato di Serie A non è di certo il più seguito al mondo, ma gode di un grande interesse. Tutti i giorni, migliaia di tifosi italiani si collegano per seguire la propria squadra del cuore. Ma quali sono i club più seguiti? La classifica si può redigere tramite l'utilizzo dei dati Auditel, i quali considerano gli ascolti registrati da DAZN. Al primo posto favorita a vincere lo scudetto degli "ascolti" è sempre la Juventus , con una media di oltre 1,2 milioni di spettatori a partita. Bianconeri seguiti da Milan e l'Inter, che viaggiano a quota un milione, mentre Napoli e Roma si aggirano sulla media dei 930 mila.

CAPOLISTA NONOSTANTE TUTTO - La Juventus rimane la capolista degli ascolti collezionati in stagione. Il club bianconero è molto seguito sia su suolo italiano che estero. A causa della penalizzazione di 15 punti, i tifosi della Vecchia Signora si sono arrabbiati inondando i social di inviti a sospendere gli abbonamenti e non seguire le partite. Ribellione che, però, come i dati Auditel confermano, non sarebbe andata a buon fine: per i bianconeri 30 milioni di spettatori, con una media in aumento del 4% rispetto alle prime 15 giornate.