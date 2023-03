Serie A, la Top11 degli over 30 per valore di mercato

CENTROCAMPO D'ORO - Se in difesa vi sono state delle sorprese, il centrocampo non è da meno. Nell'undici stipulato dal sito web tedesco c'è spazio per Paul Pogba, alle prese con gli infortuni e con un valore di mercato sceso dai 35 ai 20 milioni di euro. Due apparizioni in stagione, troppo poche anche per uno con le sue qualità. A seguire vi troviamo Marcelo Brozović, anch'esso retrocesso nei ranghi dell'Inter e con un valore in discesa di 28 milioni. A chiudere Luis Alberto, protagonista in positiva del buon momento della Lazio ed un valore stabile di 18 milioni.