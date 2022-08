Serie A, l’Inter batte tre colpi contro lo Spezia, il Sassuolo supera il Lecce

Dopo i pareggi delle gare delle 18.45 della 2a giornata di Serie A, in serata la musica è stata diversa con le vittorie dell'Inter sullo Spezia per 3-0 e del Sassuolo contro il Lecce per 1-0. Nerazzurri che hanno giocato bene con Lautaro e Lukaku che in attacco hanno dialogato spesso. L'argentino ha sbloccato il punteggio proprio grazie ad un assist del compagno di squadra belga. Poco dopo il belga colpisce la traversa e il "Toro" sfiora il 2-0 da ottima posizione. A inizio ripresa raddoppia Calhanoglu, nel finale chiude i conti il subentrato Correa. Inter dominante, Spezia ha deluso.