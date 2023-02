Serie A, Lookman batte Osimhen: è l’MVP del mese di gennaio

L'attaccante eletto come miglior giocatore dell'ultimo mese del massimo campionato italiano.

Redazione ITASportPress

Ademola Lookman è il giocatore del mese di Serie A per l'AIC. L'attaccante dell'Atalanta ha trionfato come MVP di gennaio dopo le grandi prestazioni offerte sul campo con la sua squadra.

Sul sito dell'Assocalciatori è possibile leggere anche il comunicato e le motivazioni:

"A gennaio l’Atalanta è tornata ad essere la squadra che conoscevamo. Questo nuovo stato di forma sembra essere nato nelle prime due partite di quest’anno, dopo la pausa per i Mondiali: il pareggio riacciuffato all’ultimo contro lo Spezia (2-2) e la vittoria sofferta contro il Bologna (1-2). A Gasperini è servito passare attraverso queste due prove in chiaroscuro per forgiare il nuovo assetto offensivo, con Hojlund al centro dell’attacco, Boga nel mezzo spazio di sinistra e Lookman in quello di destra. Con questo nuovo assetto l’Atalanta ha segnato otto gol alla Salernitana, cinque allo Spezia (rincontrata in Coppa Italia), tre alla Juventus, due alla Sampdoria".

"Pochi giorni fa ha perso contro l’Inter in Coppa Italia senza segnare, ma con una formazione senza molti di quelli che oggi possiamo considerare titolari tra cui lo stesso Lookman, entrato solo nel secondo tempo. L’attaccante nigeriano, uno degli ingranaggi più importanti di questo nuovo motore, ha messo a segno cinque gol e due assist in queste tre partite di campionato - partite in cui è sembrato semplicemente di un altro livello rispetto a tutto il resto della Serie A. Il premio di giocatore AIC di gennaio è testimone della fondatezza di questa apparente esagerazione. La concorrenza era infatti composta da Victor Osimhen (5 gol e 1 assist a gennaio), Mattia Zaccagni (3 gol e 1 assist) e Paulo Dybala (2 gol e 3 assist): tutti giocatori che a gennaio hanno brillato al massimo del loro splendore".

"Lookman ha segnato gol che sono frutto della sua grande intelligenza in campo ma anche alcuni che sembravano non appartenergli, come quello di testa contro la Juventus o quello con il tiro a incrociare contro la Sampdoria. L’attaccante nigeriano sembra essere migliorato tecnicamente aggiungendo un livello ai suoi punti di forza che già conoscevamo: il grande talento in fase di finalizzazione sotto porta e la furbizia nei movimenti senza palla".

"Da questo punto di vista sembra una versione forse meno creativa ma sicuramente più evoluta dei trequartisti che hanno fatto la fortuna dell’Atalanta negli ultimi anni, “il Papu” Gomez e Ilicic - artisti del gioco che però hanno finito per scontrarsi con il proprio allenatore per via della propria imprevedibilità. Lookman, invece, sembra esaltare la propria libertà creativa all’interno della rigida struttura tattica pensata da Gasperini. In questo senso, l’attaccante nigeriano e l’Atalanta sembrano in simbiosi: il primo migliora la seconda e viceversa".