Serie A: Monza e Udinese avanti, battute Fiorentina e Cremonese

Nelle due gare disputate nel pomeriggio della 31a giornata di Serie A, successo del Monza sulla Fiorentina e dell'Udinese sulla Cremonese. Sul campo dei brianzoli viola avanti con Kouamè e Saponara poi l'autorete di Biraghi ha rimesso in carreggiata gli uomini di Palladino che prima della pausa hanno trovato il pareggio con Dany Mota. Il gol decisivo lo ha firmato nella ripresa su rigore Pessina per un fallo di Amrabat su Dany Mota. La Fiorentina torna a perdere dopo 8 partite mentre per i brianzoli è il secondo successo consecutivo. AlIa Dacia Arena i friulani dominano il match, sbloccandolo subito al 2' con il gioiello di esterno sinistro di Lazar Samardzic. Dopo alcune chance sprecate, raddoppio al 27' con Nehuen Perez. Al 36' primo gol in campionato per Isaac Success, poi costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Dopo due vittorie consecutive, le ambizioni di Ballardini si ridimensionano molto in attesa della semifinale di ritorno in Coppa Italia.