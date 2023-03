Serie A, Mourinho squalificato per due giornate

In seguito alle decisioni del Giudice Sportivo, il difensore del Napoli Mario Rui sarà squalificato per le prossime due giornate di campionato. Saranno inoltre squalificati per un turno Donati del Monza, Baschirotto del Lecce, Berardi del Sassuolo, Casale della Lazio, Leao del Milan, Ehizibue dell`Udinese, Ferrari della Cremonese, Gabbiadini della Sampdoria, Krunic del Milan e Ricci del Torino. Entrano nell`elenco dei diffidati Amrabat (Fiorentina), Banda (Lecce), Dumfries (Inter), Faraoni (Hellas Verona), Vecino (Lazio) e Toloi (Atalanta). Il tecnico della Roma José Mourinho è stato squalificato per due giornate.