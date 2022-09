Serie A: MPV 5a giornata: la statistica premia difensore dello Spezia

Decisivo, ancora una volta. Nello Spezia di Luca Gotti, in piena costruzione e conseguente crescita, c’è una certezza che viene dal passato che tra gol, conclusioni e occasioni create, si sta rivelando un’arma in più. L’MVP della 5a giornata di Serie A è – secondo i dati Opta – Simone Bastoni. Il difensore – ormai centrocampista - degli aquilotti ha fornito una prestazione di assoluto livello nel 2-2 dei liguri contro il Bologna, confermandosi un punto di riferimento per la mediana di Gotti e fulcro della manovra nella fase offensiva. Il classe ’96 di La Spezia contro la squadra di Mihajlovic ha messo lo zampino in tutte e due le reti della squadra di casa, prima con un rasoterra preciso all’angolino e poi calciando la punizione beffarda che ha portato Schouten all’autorete di testa. Il tutto con quella che ormai è una specialità della casa: la conclusione dalla distanza. Simone Bastoni, infatti, ha realizzato proprio da fuori area la metà dei suoi gol in Serie A (tre su sei).

Simone Bastoni, nel 2-2 tra Spezia e Bologna di domenica pomeriggio, è stato una spina nel fianco costante per la formazione di Mihajlovic, pur partendo da una posizione più centrale. Oltre alle tre occasioni da gol create e ai tre tiri nello specchio (tra cui il gol), con numeri da centravanti, lo spezzino ha fatto piovere cross per tutti i 76 minuti in cui è rimasto in campo (12, il triplo di ogni altro giocatore, di cui sette su azione). Solo Biraghi della Fiorentina e Dimarco dell’Inter ne hanno contati di più in una singola partita di questa Serie A. Bastoni, infine, si è confermato un’arma in più per lo Spezia nelle gare casalinghe: nelle tre sfide giocate al Picco in questo campionato ha infatti sempre preso parte a una marcatura, fornendo un assist contro l’Empoli all’esordio stagionale e andando a bersaglio sia contro il Sassuolo che contro il Bologna.