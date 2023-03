Serie A, incassi tifo violento: 2 milioni di euro di multe. La classifica

I tifosi sono sempre visti come una spinta positiva per i giocatori in campo. Alcuni di essi, però, con i loro comportamenti fuori dalle righe causano multe e macchiano di cattiva condotta i club del nostro calcio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del La Repubblica, le big della Serie A (Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina) da agosto 2017 in avanti hanno pagato multe per un totale di 1.631.500 euro da ascrivere ai propri tifosi, puniti per cori discriminatori, lancio di oggetti in campo, utilizzo di laser, fumogeni, petardi ed esposizione di striscioni dal contenuto offensivo.

Per fare un esempio tangibile, successo prima della pausa per le nazionali, i saluti romani visti prima, durante e dopo il derby di Roma sono costati a Lazio e Roma, rispettivamente, 6mila e 4mila euro. Cifre non astronomiche per società che hanno ricavi per centinai di milioni di euro, ma certamente non di poco conto se si tratta di pagare per errori non commessi dagli stessi club o dai propri tesserati.