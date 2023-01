Serie A, #NoiRicordiamo nelle grafiche in tv delle gare della 20^ giornata

Sul sito della Lega si legge: "Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell`Olocausto. La data ricorda il giorno in cui, nel 1945, furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz segnando la fine della più indicibile barbarie dell’umanità.

"Tenere viva la memoria storica di questa giornata in cui ricordiamo le vittime dell’Olocausto è un’occasione per riflettere sulle cause di un doloroso passato e al tempo stesso rafforzare le basi, attivarsi, affinché non solo oggi ma sempre non si possa ripetersi la più indicibile barbarie dell’umanità. Penso che salvaguardia di questa memoria rappresenti un preciso dovere di ogni istituzione, specialmente nei riguardi delle nuove generazioni. L’assunzione di responsabilità da parte di tutti noi, per contrastare razzismo, xenofobia ed ogni forma di discriminazione anche nel mondo dello sport, è fondamentale per la crescita culturale dei giovani verso una società più aperta e inclusiva", le parole di Peradotto.