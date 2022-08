Serie A, pari a reti bianche negli anticipi Torino-Lazio e Udinese-Salernitana

Terminano in parità e con lo stesso risultato a reti bianche le due sfide delle 18.45 della 2^ giornata di Serie A. Il Torino pareggia in casa con la Lazio 0-0 e lo stesso tra Udinese e Salernitana. Equilibrio nel primo tempo a Torino con le uniche chance per Sanabria e Marusic, fermato da Vanja Milinkovic-Savic. Dopo l'intervallo ci provano Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, ma il risultato non cambia in una partita dalle poche emozioni. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti in classifica. Alla Dacia Arena si comincia con una grande occasione per Bonazzoli in rovesciata, anche Fazio vicino al gol; per i bianconeri replica Deulofeu, a un passo dal vantaggio in due occasioni: in una colpisce il palo. Nell'Udinese espulso Perez nel recupero del primo tempo. Nella ripresa chance per Walace, Candreva e ancora Bonazzoli: ma Silvestri nega il gol ai granata. Pari che soddisfa più l'undici di Sottil. In classifica entrambe con un punto.