Serie A, possibilità che quarto posto non darà partecipazione alla Champions

Una ipotesi concreta

Redazione ITASportPress

In attesa di capire come terminerà l'avventura delle squadre italiane nelle coppe, c'è una regola che spaventa le italiane visto che il quarto posto in classifica non assicurerebbe la partecipazione certa alla prossima Champions League. Questa ipotesi è chiaramente indicata dal regolamento della Champions League: «Se la Federazione ha diritto a quattro posti nella competizione (Champions League, ndr) ed entrambe le detentrici dei titoli (Champions e Europa League, ndr) si qualificano per la UEFA Europa League attraverso le rispettive competizioni nazionali, l’ultimo posto valido per la UEFA Champions League della Federazione viene automaticamente trasferito alla UEFA Europa League».

«In questo caso, la Federazione delle squadre detentrici dei titoli ha diritto al seguente numero di posti nelle competizioni UEFA per club: cinque nella fase a gironi della UEFA Champions League; uno nella fase a gironi di UEFA Europa League; uno negli spareggi di UEFA Europa Conference League», specifica il regolamento.

Un’ipotesi da non scartare -riporta calciofinanza.it- per le cinque italiane (Inter, Milan e Napoli in Champions, Juventus e Roma in Europa League) rimaste in corsa nelle competizioni. Una situazione che – qualora si verificasse – potrebbe avere tuttavia un risvolto negativo per chi corre per il quarto posto in campionato.

L’ipotesi è chiaramente remota e prevede una serie di incastri particolari, ma va ricordato che ogni Federazione può portare al massimo cinque squadre a partecipare alla fase a gironi di Champions League. Il posto per chi trionfa in Champions ed in Europa League è garantito, ma sommando i quattro posti dal campionato si arriva a quota sei.

E quindi? A farne le spese in questo caso sarebbe il quarto posto, che verrebbe derubricato a piazzamento utile per l’Europa League. Ciò accadrebbe solamente se le squadre che dovessero vincere l’Europa League e la Champions League non rientrassero nei primi quattro posti in campionato. Scenario possibile per quanto riguarda Juventus (al netto del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e Roma, ma anche per Inter e Milan, mentre nel caso del Napoli questa eventualità è improbabile per non dire ormai impossibile.