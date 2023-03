Serie A, stagione da record sugli spalti: miglior media spettatori dal 2000

La Serie A ritrova finalmente il pubblico allo stadio. Dopo le stagioni segnate da chiusure per il Covid, infatti, nella stagione in corso le squadre italiane hanno fatto segnare la miglior media spettatori addirittura dal campionato 2000/01 . In generale tutti le statistiche sono cresciute notevolmente e sono spinte dagli alti numeri fatti segnare da Milan, Inter e Roma su tutte.

Nel dettaglio, infatti, dopo 27 giornate della Serie A 2022/23, la media spettatori a partita è stata pari a 29.088 tifosi a gara : per trovare una media superiore bisogna tornare alla Serie A 2000/01 , quando al termine del campionato la media fu pari a 29.348 spettatori . Sul podio tra le migliori annate per quanto riguarda il pubblico nel nuovo millennio troviamo anche il 2019/20 (27.608 tifosi a partita), stagione che tuttavia si concluse a porte chiuse a causa della pandemia.

I numeri, come dicevamo, sono spinti in particolare da Milan, Inter e Roma. Basti pensare che nel periodo recente non era mai capitato che tre squadre di Serie A avessero tenuto una media superiore ai 60mila spettatori a partita in contemporanea. Anche per ritrovare numeri simili bisogna tornare ai primi anni duemila.