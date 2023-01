Serie A, Rocchi detta la linea per gli arbitri: no perdite di tempo e rigorini

Nuove direttive per gli arbitri per il proseguimento del campionato di A.

Redazione ITASportPress

Dopo il primo raduno del 2023 degli arbitri della Can A e B, arrivano novità riguardo la linee guida stabilite dal designatore Gianluca Rocchi che si è prefissato l'obiettivo di sveltire il gioco.

Il numero uno dei fischietti ha spiegato quale dovrà essere lo stile dei direttori di gara durante le partite. Non saranno più tollerate le perdite di tempo, specie quelle prime delle punizioni o dei calci di rinvio. L'idea è quella di avvicinarsi al tempo effettivo e, per questo, possibile l'inserimento di 1 o 2 minuti in media di recupero in più a gara.

Non solo. Uno sguardo più attento anche ai "rigorini" che non saranno più ammessi e fischiati. Verranno valutati solo contatti veri e propri e non più di lieve entità. Ulteriore attenzione verrà posta sugli interventi scomposti e violenti che non saranno tollerati.

Infine, le proteste. Tolleranza zero anche per l'intemperanza e gli show dalle panchine che non saranno più permessi.