Serie A, Sarri premiato come miglior allenatore del mese di marzo

Maurizio Sarri è stato eletto dalla Lega Serie A come il miglior allenatore del mese di marzo. Nel primo mese primaverile dell'anno, infatti, i biancocelesti hanno collezionato 7 punti su 9, tra cui due vittorie in big match quali Napoli (1-0) e Roma (1-0). La Lazio occupa ora la seconda casella del massimo campionato italiano e si candida ad un posto nella prossima edizione di Uefa Champions League.

UN SAPORE SPECIALE - Un premio che vale di più, che ha un sapore quasi speciale, quello riconosciuto a Maurizio Sarri per la miglior panchina del mese di marzo. Perché? Perchè la Lazio è riuscita a vincere due big match particolarmente complicati e senza l'ausilio dei suoi uomini migliori. Se da un lato Ciro Immobile non vive certamente la stagione migliore della sua carriera, dall'altro anche Milinkovic-Savic non sembra rendere al massimo. I biancocelesti hanno fatto un'impresa, è vero, ma riusciranno a tenere botta fino al termine del campionato?