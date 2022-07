Serie A, solo una squadra potrà indossare la maglia verde. Ecco qual è e perchè

Per problemi televisivi sarà vietato il colore verde nelle divise da gioco per i calciatori in movimento.

Redazione ITASportPress

Molti club di Serie A hanno indossato le maglie di color verde nelle ultime stagioni. Uno dei colori sociali del Sassuolo è il verde ma c'è anche il nero. La Lazio ha usato il verde come terza maglia. Le casacche dell'Avellino poi sono state sempre apprezzate per quella tonalità sgargiante, ma dal prossimo campionato di Serie A non si potranno più indossare. La Lega A ha rilasciato il regolamento per le divise da gioco della stagione 2021/22, che verrà applicato alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega. Nell’articolo 2, in cui si parla dei colori che le squadre possono utilizzare, al paragrafo 1 emerge una nuova regola: dalla stagione 2022/23, sarà vietato il colore verde nelle divise da gioco per i calciatori in movimento.

La regola è stata anticipata nel regolamento della scorsa stagione, in modo tale da permettere ai club di muoversi di conseguenza: alle divise per la stagione successiva si comincia già a lavorare durante quella in corso. Il motivo è di natura televisiva: si vuole evitare che il colore delle divise sia troppo simile a quello del campo, rendendo fastidiosa l’immagine per l’occhio del telespettatore -come riporta calcioefinanza.it-. Per il resto, se vengono utilizzati più di tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni, e gli altri colori chiaramente secondari. Per quanto riguarda i calzettoni, anche nel caso in cui i colori secondari siano due, uno di questi deve essere chiaramente dominante sulla superficie del calzettone.

MILAN - Ma solo una squadra di Serie A avrà la possibilità di indossare una casacca verde. E' il Milan campione d'Italia. Il club rossonero utilizzerà un colore particolare per la terza maglia 2022/23: il verde militare. In molti si sono chiesti se la società rischi di non vedere approvata la nuova divisa da gioco – che prevede inserti neri sulle maniche e lo sponsor Emirates in giallo fluo –, ma così non sarà. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, questo pantone di verde non crea nessun problema ed è perfettamente in linea con il regolamento. Ovviamente la questione è stata analizzata a suo tempo, quando il Milan ha chiesto l’autorizzazione alla Lega Serie A e ha inviato tutte le specifiche della nuova maglia, con le conseguenti valutazioni. Parliamo chiaramente di diversi mesi fa, un’autorizzazione arrivata già nel 2021.