Serie A, Spezia e Bologna espugnano Torino e Udine

Successo esterno dello Spezia sul campo del Torino e del Bologna a Udine nelle due gare del pomeriggio. La squadra di Gotti passa al Grande Torino grazie ad un calcio di rigore realizzato nel primo tempo da Nzola. Un successo meritato per i liguri contro un Torino sottotono che non è riuscito ad imprimere ritmo al gioco e ad essere pericoloso dalle parti di Dragowski. Per lo Spezia è il quinto risultato utile consecutivo. Per i granata la prima sconfitta del 2023 dopo i due pareggi contro Verona e Salernitana. Alla Dacia Arena bianconeri avanti al 10' grazie a un gran gol di Beto, che cinque minuti dopo raddoppia. Il Var però annulla la seconda rete per una posizione di fuorigioco di Becao. Pareggia Sansone nel finale di primo tempo, ma il Var annulla anche questo gol sempre per fuorigioco. Al 59', però, il nuovo pareggio di Sansone è regolare, poi nel finale Posch di testa firma il sorpasso. Per l'Udinese è la 10^ gara senza vittorie, il Bologna trova il primo successo del 2023.