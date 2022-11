Serie A, tasse da pagare e nessun rinvio: i 7 club più in difficoltà

Molti club di Serie A sono in difficoltà economiche e adesso devono fare fronte a un pagamento che non avrà proroghe come inizialmente si pensava. “Nessuna rateizzazione, solo un differimento tecnico dal 16 al 22 dicembre”. Le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, hanno fatto scattare nuovamente l’allarme tra i club di Serie A. La scadenza per gli adempimenti fiscali è slittata di una sola settimana finora, un differimento tecnico come spiegato dal ministro, fino al 22 dicembre: troppo poco per risolvere il problema di una mannaia da oltre 500 milioni (ma c’è chi dice la cifra sia salita fino a oltre 800 milioni) che può mettere seriamente in crisi tanti club di Serie A e non solo.